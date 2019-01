Na Prachaticku se zabila řidička, narazila do stromu. Další tragédie na Hodonínsku

Aktualizováno 09:59 — Autor: ČTK

Řidička osobního auta zemřela dnes ráno po nárazu do stromu na silnici II/145 mezi obcemi Němčice a Češnovice na Prachaticku. Tento týden je to třetí tragická nehoda v kraji, zároveň je to třetí oběť dopravních nehod v jižních Čechách od začátku roku.