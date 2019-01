Zemřel herec Luděk Munzar (†85), ztvárnil desítky nezapomenutelných rolí

Herec zemřel dnes nad ránem po dlouhé těžké nemoci, obklopen svou rodinou. Termín posledního rozloučení ještě není známý. V případě takto významných osobností a svých dlouholetých členů včetně bývalých připravuje Národní divadlo rozloučení na jevišti historické budovy.

Munzar v letech 1952 až 1956 studoval herectví na pražské DAMU, v ročníku vedeném Vítězslavem Vejražkou. Poté nastoupil na sezónu 1956–1957 do Městského oblastního divadla v Mladé Boleslavi. Od října 1957 byl angažován jako člen činohry Národního divadla v Praze.

V roce 1990 Munzar opustil spolu se svou ženou Národní divadlo, protože jeho představy o poslání a směřování divadla se odlišovaly od představ nového vedení. Krátký čas se pokoušel Munzar podnikat v automobilových službách, úspěšný příliš nebyl.

Luděk Munzar dnes nad ránem odešel do hereckého nebe, ve věku nedožitých 86 let. Měl jsem tu čest se Luďkem Munzarem několikrát setkat a těší mne, že jsem mu mohl osobně poděkovat za mnohaleté kultivování naší umělecké scény. Byl skutečnou ikonou českého divadla i filmu. R,I.P. — Daniel Herman (@DanielDherman) 26. ledna 2019

Když slavil osmdesátiny, vzpomínal, jak při svých začátcích ve zlaté kapličce stával při představeních v portále, sledoval, jak to mistři dělají, a dal si velký úkol - nepřekážet. "Minimálně pět šest let jsem tam stával a díval se. Když jsem pak hrál velké role, zjistil jsem, že nechodím do šatny - pořád jsem se měl na co dívat. Věřím, že gesta a intonace těch mistrů tam jsou dodnes, i když Národní i Stavovské prošly rekonstrukcí," uvedl v roce 2013.

Smutná zpráva dorazila v dnešním tichém, zasněženém ránu. Ve věku 85 let zemřel Luděk Munzar, dlouholetý člen Národního divadla, legenda českého filmu, mistr mluveného slova. Nenapodobitelný. Nenahraditelný. pic.twitter.com/V9ah13dSym — Ministerstvo kultury (@MinKultury) 26. ledna 2019

Munzarova hvězda záhy stoupala pod vedením předních režisérů až k vrcholnému charakternímu herectví. Ztvárňoval rovné, sympatické chlapíky, stejně jako komplikované hrdiny nebo krajně negativní typy. Byl Merkuciem v legendární inscenaci Romea a Julie, hrál titulní roli Shakespearova Jindřicha V., byl Mefistofelem v Goethově Faustovi. Divákům utkvěl v paměti také jako Brechtův Arturo Ui, Rejtar z Vévodkyně valdštejnských vojsk či Bláha z Našich furiantů.

Často hrál v televizi i ve filmu, mnohdy po boku své manželky Jany Hlaváčové, jako tomu bylo třeba v životopisném filmu o Leoši Janáčkovi Lev s bílou hřívou. Munzar hrál například i ve filmu podle Kunderova Žertu, k dalším jeho filmům patří Dědeček automobil či Srpnová neděle. Televizním divákům utkvěl především v titulní roli posledního Dietlova seriálu Synové a dcery Jakuba skláře.

Byl také průvodcem po rozhlednách, vyprávěl o věkovitých stromech a pramenech řek v televizních dokumentech. Jeho velkou vášní bylo létání a rychlá auta. Obdržel cenu Thálie za rok 2011 za celoživotní činoherní mistrovství.

Spolu s Janou Hlaváčovou byli jedni z mála českých umělců, kteří nepodepsali tzv. Antichartu odsuzující prohlášení Charty 77. "Komunisti udělali Antichartu a já ji nepodepsal, ale nikde jsem o tom nemluvil. To je celé," řekl k tomu.