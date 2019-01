Žluté vesty v Praze. Na demonstraci KSČM přišlo sto lidí, dorazili i odpůrci

Demonstrací chtěli pořadatelé upozornit zejména na rostoucí náklady na bydlení a na zvyšování cen energií. Účastníci také mohli podepsat petici, v níž autoři požadují vytvoření systému dostupného bydlení, výstavbu obecních a družstevních bytů a domovů nebo přidělování bytů podle potřeby.

Dnes zlute kamizoly u "kone" - komorni ale bez excesu pic.twitter.com/jJ6TXjaTWA — Jiri Dolejs (@DolejsJiri) 26. ledna 2019

"Bydlení, zvlášť v Praze, je už teď neúnosné dokonce i pro střední třídu. Pro seniory, rodiny s dětmi, mladé lidi, samoživitelky, je to za jejich možnostmi. Myslíme, že bychom měli upozornit na to, že to není v pořádku," řekla ČTK členka KSČM a bývalá poslankyně Marta Semelová. Situací by se podle ní měli zabývat politici na všech úrovních, ale také například Energetický regulační úřad. Na demonstraci kromě ní promluvil například i komunistický poslanec Jiří Dolejš.

Protestující drželi transparenty jako "Vaše zisky = naše dřina" nebo "Smrt kapitalismu". Vestami odkazovali na hnutí takzvaných žlutých vest ve Francii, jehož členové se od poloviny listopadu každý týden bouří proti politice francouzské vlády a prezidenta Emmanuela Macrona. Dávají najevo frustraci z rostoucích životních nákladů a ze stagnujících příjmů.

V průběhu akce se několik aktivistů v uniformách postavilo poblíž pomníku svatého Václava. Několik lidí také drželo nápisy upozorňující na to, že komunisté tolerují vládu ANO a ČSSD v čele s premiérem Andrejem Babišem (ANO).

Náklady na stavbu bytu v bytovém domě v porovnání s průměrnou mzdou v roce 2017 klesly podle Českého statistického úřadu proti roku 1997 o třetinu, u rodinných domů se snížily o 42 procent. V poslední době ale zvláště ve větších městech výrazně rostou ceny bytů a nájmů. Například v Praze vzrostly ceny nových bytů od poloviny roku 2015 o více než čtyři pětiny a dostaly se v průměru nad 100.000 korun za metr čtvereční. Z prosincových údajů webu Ideální nájemce.cz vyplývá, že medián neboli střední hodnota nájmu v Praze byl 16.704 korun za měsíc, v Brně 11.985.