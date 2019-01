Do kolejiště metra spadl senior, zastavil provoz mezi zastávkami Florenc a Pankrác

— Autor: ČTK

Pád seniora do kolejiště pražského metra na Vyšehradě dnes odpoledne na zhruba 40 minut zastavil provoz mezi stanicemi Florenc a Pankrác. Muž spadl bez cizího zavinění, s úrazem hlavy byl převezen do vinohradské nemocnice. ČTK to řekli mluvčí pražské policie Tomáš Hulan a pražské zdravotnické záchranné služby Jana Poštová.