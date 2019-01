Daňové přiznání 2019: Kdo ho musí podat? A jak vysoké jsou slevy na dani?

Kdy daňové přiznání podat?

Odevzdání daňového přiznání je spojeno s koncem března. Vzhledem k tomu, že poslední březnový den letos připadá na neděli, posledním dnem, kdy je možné jej podat je pondělí 1. dubna. Obecně také platí, že pozdější odevzdání do pěti dnů finanční úřady ještě tolerují a neplatíte pokutu. Přesto není dobré to nechávat na poslední chvíli. Pokud poplatník využívá služeb daňového poradce, může si tuto lhůtu prodloužit o tři měsíce – tedy do 1. července.

Kdo musí přiznání podat?

Povinnost podat přiznání mají podnikatelé a živnostníci, ale také část zaměstnanců, penzistů nebo studentů.

Pokud jste byli celý rok zaměstnaní u jednoho zaměstnavatele a jiné zdanitelné příjmy nemáte, o daňové přiznání se starat nemusíte. Zálohy na daň z příjmů za vás odvádí zaměstnavatel, který vyřídí i roční zúčtování daně. Pokud jste loni vystřídali víc zaměstnavatelů, ale nikdy nepracovali pro dva současně, daňové záležitosti za vás může vyřešit poslední z nich.

Přiznání naopak musíte podat, pokud jste zaměstnanec a pracujete souběžně pro více zaměstnanců nebo pokud je váš příjem z podnikání nebo pronájmu vyšší než 6000 korun ročně. Dále se povinnost týká poplatníků, kteří jsou zaměstnáni a podléhají solidární dani, což znamená, že jejich příjmy byly osmačtyřicetkrát vyšší než průměrná mzda.

Sleva na poplatníka je 24 840 korun

Stejně jako v daňovém přiznání za rok 2017 uplatní všichni daňoví poplatníci slevu na poplatníka ve výši 24 840 korun. Na tuto slevu mají nárok všichni poplatníci, tedy zaměstnanci, starobní důchodci, matky na mateřské i podnikatelé, kteří měli alespoň po část roku zdanitelné příjmy.

Stejně vysoká je také sleva na druhého z manželů bez příjmů. Limit pro uplatnění slevy je 68 000 Kč ročně – tato částka ale nezahrnuje dávky státní sociální podpory, dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi nebo příspěvek na péči, sociální služby. Daňové zvýhodnění na první dítě je 15 204 Kč, na druhé 19 404 Kč a na na třetí a každé další dítě 24 204 Kč. Toto zvýhodnění ale může uplatnit jen jeden z rodičů.

Sleva na studenta

Sleva na studenta je ve výši 4020 Kč. Může si ji uplatnit poplatník, který se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, a to až do dovršení věku 26 let nebo po dobu prezenční formy studia v doktorském studijním programu, který poskytuje vysokoškolské vzdělání až do dovršení věku 28 let.

Sleva na plný invalidní důchod

Rozšířená slevu na invaliditu je ve výši 5040 Kč. Ta je přiznaná v případě, že poplatník pobírá invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně nebo jiný důchod z důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění, u kterého je jednou z podmínek přiznání, že je invalidní ve třetím stupni.

Sleva na průkaz ZTP/P

Sleva na držitele průkazu ZTP/P je ve výši 16140 Kč. Podmínkou je, že poplatník má průkazku ZTP/P.

Daňové odpočty

Daňový základ je možné významně snížit díky nezdanitelným položkám. Do této kategorie spadá třeba odpočet úroků z úvěru na bydlení, dary, odpočet penzijního připojištění či doplňkového penzijního spoření, odpočet životního pojištění nebo členské příspěvky odborové organizaci. Vlastní vklady na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření snižují roční daňový základ za rok 2018 maximálně o 24 000 korun. Až o stejnou částku lze snížit daňový základ i o vlastní vklady na smlouvu o životním pojištění.

Jak přiznání odevzdat

Formulář lze na finanční úřad zaslat poštou, donést nebo podat přes internet. Na internetových stránkách Finanční správy je možné formulář vyplnit včetně kontroly správnosti propočtu a zaslat ho finančnímu úřadu elektronicky buď prostřednictvím daňového portálu, nebo datové schránky.