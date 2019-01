Poslední rozloučení s Munzarem bude 1. února, letadlo provede trojitý přemet

Trojitým přeletem dvoumotorového letadla ve výšce 200 metrů nad střechou historické budovy Národního divadla začne páteční poslední rozloučení s hercem Luďkem Munzarem. Rozloučení s hercem, který zemřel 26. ledna ve věku 85 let, se uskuteční 1. února od 11:00 z jeviště historické budovy ND. Divadlo bude pro veřejnost otevřeno od 10:30, kdy bude možné se poklonit rakvi a položit květinové dary. ČTK to dnes řekl mluvčí Národního divadla Tomáš Staněk.