Žebříček vnímané korupce: Česko si polepšilo jen o čtyři místa, Ondráčka kritizuje politiky

Česko v posledních letech na tradičním žebříčku, který státy hodnotí na škále 0 (obrovská vnímaná korupce) až 100 (žádná vnímaná korupce), kolísá. Za rok 2015 bylo 37., a pak se výrazně propadlo na 47. místo, aby si za rok 2017 polepšilo na 42. pozici. Za loňský rok ČR dostala 59 bodů, a zařadila se tak na stejnou pozici jako Kypr a Litva.

