Za útok nožem na manželku devět let. Jen jsem ji chtěl vylekat, hájil se obžalovaný

Předsedkyně trestního senátu Iveta Šperlichová v odůvodnění rozsudku uvedla, že obžalovaný po celou dobu útoku jednal v přímém úmyslu ženu usmrtit. "Že nedošlo k dokonání trestného činu a smrti poškozené, nezáviselo vůbec na vůli obžalovaného. Poškozená utekla. Jeho jednání tedy zůstalo ve stadiu pokusu," řekla Šperlichová.

Státní zástupce Leo Foltýn žádal pro obžalovaného dvanáct let vězení. Lysyckyj se podle něj dostal s manželkou do rozepře poté, co s ním žena probírala rozvod, o který usilovala. Muž si vzal z kuchyně keramický nůž a šel do dětského pokoje, kde ženu napadl. Podle spisu ji nožem opakovaně zasáhl do horní části těla. "Musel si být vědom, že jí může způsobit závažná poranění," uvedl Foltýn. Jen shodou šťastných okolností a díky aktivní obraně nebyla podle žalobce žena usmrcena.

Nezaměstnaný Lysyckyj, který má ukrajinskou státní příslušnost, dnes u soudu řekl, že ženu řízl asi čtyřikrát. "Ruplo mi v hlavě. Šel jsem do pokojíčku a tahal jsem ji zpátky. Jenom jsem ji chtěl vylekat. Párkrát jsem ji řízl nožem. V tu dobu jsem byl opilý. Vypil jsem tak litr a půl vína. Já jsem ji nechtěl zabít, ani náhodou. Lituji toho," uvedl Lysyckyj. Manželka měla podle něj v době útoku milence, kvůli kterému ho chtěla opustit.

Žena obžalovaného uvedla, že se s manželem chtěla rozvést, protože dlouhodobě odmítal pracovat. Řekla, že krátce před napadením jí v pokoji sprostě nadával. Poté, co žena odmítla vstát z postele, se podle ní manžel vrátil do kuchyně a přišel zpět s nožem v ruce. "Říkal, že 'když nebudeš moje, nebudeš ničí!' A že mi uřízne hlavu. Myslím si, že si nedovede představit život beze mě," řekla Lysycká. Rány po útoku si prý nechala ošetřit ambulantně, chodila s nimi i do práce. Připustila, že ji muž už v minulosti několikrát napadl pěstmi, což dnes potvrdil i jejich syn.

Ze znaleckých posudků vyplývá, že žena při útoku utrpěla pouze lehká poranění. Podle psychologa Michala Perničky netrpí Lysyckyj žádnou poruchou osobnosti, má však sklony k egocentrismu a pasivitě. "Rozkol ve vztahu nebyl schopný adekvátně řešit," uvedl Pernička.

Podle spisu se Lysyckyj navíc v létě 2018 několikrát do společného bytu vrátil, přestože mu soud vstup do něj i do jeho blízkosti po zahájení trestního stíhání zakázal. Do bytu ho však vždy pustila manželka. Obhájce obžalovaného Miroslav Michajlovič navrhoval uznat svého klienta vinného pouze z těžkého ublížení na zdraví a žádal pro něj podmíněný trest.