Nejstarší občanka ČR slaví 109. narozeniny, cítí se o polovinu mladší

— Autor: ČTK

Nejstarší občanka České republiky Marie Schwarzová z Brna dnes slaví 109 let. Za radnici městské části Židenice, v níž bydlí, jí pogratuloval místostarosta Petr Kunc (TOP 09). Podle něj se žena cítí na 50 let. Jejím přáním je prořezat stromy v ulici, aby se k ní do domu dostalo více slunce. Radnice k tomu dá podnět společnosti Veřejná zeleň města Brna.