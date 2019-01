Chůva neuspěla s ústavní stížností. Surově bila děti, jedna holčička útok nepřežila

Co si zkontrolovat ve výpisu důchodového účtu, abyste nepřišli o statisíce?

Žena ve stížnosti kritizovala postup Nejvyššího soudu, který se podle ní nevypořádal s jejími námitkami ke znaleckým posudkům. Justice se podle obhajoby nedostatečně věnovala všem možným verzím, jak se mohly události odehrát a kdo mohl být pachatelem. Ústavní soudci ale stížnost označili za neopodstatněnou.

"Komplex provedených důkazů, posuzovaných ve všech souvislostech, umožnil v tomto konkrétním případě dospět k přesvědčivému závěru o vině obviněné stěžovatelky a k tomu odpovídajícím uloženým trestům," stojí v usnesení dostupném v databázi soudu.

Žena z Vietnamu v únoru a prosinci 2015 napadla v bytech na pražských Vinohradech dvě ze svěřených dívek ve věku 1,5 a dva roky. První zranila na hlavě a v obličeji a druhé poranila úderem do břicha střeva. Jejich rodinám nic neoznámila, a holčičky se tak dostaly do nemocnice až poté, co si je příbuzní od chůvy převzali. První dívka byla dva měsíce hospitalizovaná, druhou se lékařům nepodařilo zachránit.

U chůvy doma se v listopadu 2015 zranilo ještě třetí dítě: půlroční holčička si zlomila ruku. Podle verdiktu ale není zřejmé, zda za zraněním stála přímo odsouzená, nebo její malý syn. Proto soud v tomto bodě uznal ženu vinnou jen z nedbalostního ublížení na zdraví.

Chůva, které hrozilo až 16 let vězení, se o děti svých krajanů starala načerno. Přivydělávala si tak k rodičovské dovolené. Vinu popírala, zranění si prý nedovede vysvětlit a muselo jít o náhodu. Pražský městský soud ve svém verdiktu označil za pravděpodobný motiv chůvina jednání její fyzickou i psychickou přetíženost. Žena dohlížela kromě vlastního syna ještě na další děti, a to v nevyhovujících malých prostorách a nepřetržitě včetně víkendů.