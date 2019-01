Hokejista Kunce zabil při autonehodě ženu, byl opilý. Olomoucký soud potvrdil trest

"O vině nelze pochybovat, což ani obžalovaný nečiní. Co se týče trestu, obžalovaný se domáhal nižšího trestu, aby mohl nahradit nemajetkovou újmu. Sazba je tam až pět let, trest 3,5 let je podle nás dostačující a rozhodně není nepřiměřeně přísný. Šlo o fatální porušení všech pravidel silničního provozu," uvedla soudkyně Lenka Konrádová.

Kunceho obhájce Aleš Zdráhala znovu soud upozornil na to, že Kunce se aktivně snažil spojit s rodinou a nahradit následky. "Je mi strašně líto, bohužel to nejde vrátit. S tím pocitem viny musím dál žít," uvedl dnes Kunce.

Žalobce naopak považoval rozsudek za správný, byť si, jak řekl, dokázal představit i přísnější trest. Proti původnímu rozsudku se odvolala i rodina zemřelé. "Jde o trestný čin obecného ohrožení. Pokud někdo jede stodvacetikilometrovou rychlostí v městské zástavbě, jede těžce opilý a jede po chodníku, je srozuměn s tím, že může dojít k velmi vážným následkům," uvedl zmocněnec Josef Blažek.

Kunce s mladou ženou před osudnou jízdou vypil až 16 panáků metaxy a několik čtrnáctistupňových piv. Podle obsluhy popíjela dvojice společně a společně odcházela z baru. Právě z tohoto důvodu okresní soud po vrácení případu snížil s ohledem na spoluvinu oběti nehody náhradu nemajetkové újmy a trest Kuncemu snížil o dva měsíce.

"Se závěrem okresního soudu, podle kterého je nutno počítat se spolupodílem poškozené, se ztotožňujeme," uvedla soudkyně. "Poškozená věděla, že usedá do motorového vozidla k řidiči, který je pod vlivem alkoholu," doplnila soudkyně.

Nehoda se stala předloni v prosinci ve Wolkerově ulici nedaleko centra města. Kunce jel v mercedesu ve směru od Brněnské ulice. Při přejíždění do pruhu nezvládl řízení a narazil do sloupu. Rychlost vozu v době nárazu mohla být 111 kilometrů za hodinu, těsně před nehodou to bylo 124 kilometrů. Spolujezdkyně seděla na místě, kde vnikl sloup veřejného osvětlení do vozidla, zemřela na místě. Auto, které měl Kunce půjčené, po nárazu začalo hořet. Náraz byl velmi silný, trosky byly rozmetány po okolí. Škoda byla odhadnuta na tři miliony. Kunce měl v krvi 2,63 promile.

Bývalý olomoucký hokejista odešel v mládí do Německa, kde hrál v jeho reprezentaci a nejvyšší soutěži DEL. Zúčastnil se šesti mistrovství světa a dvojích olympijských her.