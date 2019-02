Podnikatel Mach nedostane miliony od státu, soud pravomocně zamítl žalobu

— Autor: ČTK

Pražský městský soud potvrdil zamítnutí žaloby, kterou se podnikatel Petr Mach domáhal od státu odškodného ve výši 3,5 milionu dolarů (zhruba 79 milionů korun). To, že někdejší šéf fotbalové Sparty neuspěl s podaným odvoláním, zjistila ČTK z justiční databáze. Rozhodnutí je pravomocné. Mach tvrdil, že z jeho trestního spisu zmizel důkaz o tom, že mu kdosi neoprávněně vybral účet ve švýcarské bance. Podle soudů se ale neprokázalo, že by se výběrní lístek ze spisu ztratil nebo že by s ním někdo manipuloval.