ČNB vystavuje na Hradě unikátní stomilionovou minci

ČNB připravila ke 100. výročí vzniku československé měny, které připadá na konec února, mnoho akcí včetně emise první pamětní bankovky. Ústředním bodem oslav je výstava na Hradě.

"Na výstavě je celá řada významných záležitostí, které souvisí s těmi sto lety bohaté a někdy dramatické historie československé a české měny, která odráží bouřlivý vývoj historický, ekonomický a politický, ale také je odrazem vývoje českého výtvarného umění, specificky toho, které se uplatňuje při vzniku platidel," řekl novinářům guvernér ČNB Jiří Rusnok.

Hlavní atrakcí výstavy je obří zlatá mince. "Je to událost, kterou jsme chtěli vzdát hold zakladatelům československé a české koruny a vytvořit určitý pomník pro českou korunu k tomuto krásnému výročí," řekl Rusnok.

Druhou významnou položkou výstavy je první pamětní bankovka vydaná ČNB. Má nominální hodnotu 100 korun a název Budování československé měny. Je na ní vyobrazen Alois Rašín, budova ČNB v Praze a některé další objekty spojené s československou měnou. Bankovku navrhla Eva Hašková, vychází v počtu 20.000 kusů a zájemci si ji mohou objednat. Obří zlatá mince podle ČNB bude neprodejná a po výstavě skončí v trezoru.

Mince je největší a nejdražší mincí, kterou kdy centrální banka vydala. Vznikala v jablonecké mincovně a částečně v zahraničí podle návrhu Vladimíra Oppla, který komise vybrala ze 14 přihlášených návrhů. Autor na lícní straně zdůraznil zrod československé měny kolkem z roku 1919, současnost prezentuje logo ČNB. Dominantou rubové stany návrhu je monumentální český lev a motiv nejznámější československé mince z roku 1922.

"Vznik československé koruny v žádném případě nebyl jednoduchou záležitostí. To je vidět i z toho, že 28. října 1918 vznikla Československá republika, ale teprve až 25. února ve 24:00 vznikla československá měna," řekl jeden z kurátorů výstavy a archivář ČNB Jakub Kunert.

Pan prezident se svojí paní zavítali na slavnostní galavečer České národní banky „100 let česko - slovenské koruny“ pořádaný ve Španělském sále Pražského hradu. Slavnostní akce se účastní celá řada dalších významných hostů. pic.twitter.com/NZ5bUKdoCw — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 31. ledna 2019

Výstava v Císařské konírně potrvá do konce dubna a návštěvníci na ní uvidí platidla i nejvýznamnější realizované a nerealizované výtvarné návrhy od renomovaných umělců za posledních sto let. Návštěvníci zhlédnou mimo jiné návrhy Alfonse Muchy z let 1918 a 1919 a budou je moci porovnat s jeho tvorbou ve druhé polovině 20. let minulého století. Také se seznámí s dílem dalších osobností české a slovenské grafiky, jako byli Max Švabinský, Cyril Bouda, Karel Svolinský, Albín Brunovský nebo Oldřich Kulhánek. Pořadatelé upozorňují, že kapacita výstavního sálu je 60 lidí, návštěvníci se mají připravit na případné čekání.

Stomilionová mince má průměr 53,5 centimetru. Větší je na světě jen australská mince z roku 2011 s průměrem 78 centimetrů a hmotností přes tunu.