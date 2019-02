Otrávená vejce, jedovatá jablka, nemocné maso. Už Poláci víte, proč Češi nechtějí vaše jídlo?

Co si zkontrolovat ve výpisu důchodového účtu, abyste nepřišli o statisíce?

Píše se rok 2012 Českem otřásá solná aféra. Polské firmy tehdy prodávaly technickou sůl označenou za jedlou výrobcům uzenin, zpracovatelům ryb a pekárnám.

Přesuňme se o rok později. V roce 2013 se na českém trhu objevilo koňské maso z Polska obsahující analgetikum fenylbutazon, polské okurky a zelí obsahující zakázanou kyselinu mravenčí, nebo kakao, které obsahovalo dřevitou hmotu z drcených slupek.

A takto bychom mohli pokračovat donekonečna. Salmonela v kuřecím, krůtím a vepřovém mase z Polska, vejce, která mohly rovněž obsahovat bakterie salmonelózy, další téměř dvě tuny kuřecího masa se salmonelou, mleté maso se salmonelou...

O kvalitě polských potravin ale nevypovídá jen maso. V roce 2017 se objevily problémy s polskými jablky, které obsahovaly nadlimitní množství pesticidů. Následně se opět objevila jedovatá vejce obsahující fipronil. A naposledy maso z porážených nemocných krav. Polské potraviny mají zkrátka v Česku tu nejhorší možnou pověst.

A není se čemu divit. Skandálů bylo tolik, že se nedají ani na prstech spočítat. Poláci se přitom diví, že Česko má nastavenou tak přísnou kontrolu kvality potravin, která jim znemožňuje vývoz mnoha druhů zboží na naše území. A vadí jim to tak, že se v roce 2015 dokonce obrátili se stížností do Bruselu.

Jistě, říká se, že polské vejce od české rozeznat nejde (tedy v případě, že to polské není otrávené), a je bezesporu pravda, že ne každá polská potravina je závadná. Naopak, v tom množství potravin, které se k nám z Polska dováží, jde o relativně zanedbatelný vzorek, na druhou stranu není žádní jiná země co do kvality tak problémová, jako právě Polsko.

Při zatím posledním skandálu s hovězím masem z nemocných krav si tamní vláda posteskla, že právě tito zpracovatelé a vývozci kazí pozici Polska na exportním trhu s potravinami. Zároveň to ale vypovídá o kvalitě kontrol výrobních a zpracovatelských závodů. Možná by měli úřady v první řadě přitvrdit u sebe doma.

Ještě před několika lety totiž Český statistický úřad zjistil, že u některých druhů zboží dovážených z Polska je problémová až čtvrtina testovaných vzorků. To, co se pak dostane do médií, už je jen špička ledovce. Polské potraviny zkrátka nemají v Česku dobrou pověst, a ukazují to i různé průzkumy.

Při tom posledním Český národní panel zjistil, že nejvíce Čechům a Slovákům vadí polské maso a vejce. Zcela nepřekvapivě. Naopak nejkvalitněji hodnotí oba národy potraviny ze Západu.

Svůj podíl na tom ale mají i sami čeští prodejci. Ti totiž objednávají zboží určené speciálně pro český trh, tedy polské produkty vyrobené s co nejnižšími náklady. Protože tam je zkrátka umí udělat levněji než u nás. Na kvalitu nehledě.

Češi i Poláci by si tak měli uvědomit jednu věc. Pokud u nás nechceme rok co rok bojovat s rizikem, že naše děti či příbuzní snědí cokoliv závadného z Polska, je potřeba v obchodech více sledovat nejen původ zboží, ale i jeho kvalitu. Někdy se vyplatí připlatit si a ukázat prodejním řetězcům, že nejsme ovce, které jdou jen po nejnižší ceně bez ohledu na to, jestli je aspoň krapet kvalitní.

Polsko by si pro změnu mělo udělat pořádek prvně u sebe doma, než si bude na někoho stěžovat. Stávající kauza kolem hovězího masa je jen špičkou ledovce a opět lidem připomněla nevalnou kvalitu některého zboží dováženou od našeho souseda. To se negativně projeví na tamní ekonomice a vyvolá to špatný obraz napříč celou Evropskou unií. A samozřejmě budou v závěsu následovat otázky, proč všichni odmítají jejich potraviny. Ostatně tamní politici začínají fňukat už nyní.