Jarní prázdniny Čechy nerozhází. Polovina rodin bude s dětmi doma

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Zhruba dvě pětiny rodin s dětmi pojedou o jarních prázdninách na hory. Naopak polovina rodičů ale zřejmě s potomky zůstane doma, a to nejčastěji kvůli nedostatku dovolené nebo peněz. Za pobyt na horách hodlají rodiče o prázdninách utratit asi 15.000 až 25.000 korun. Vyplývá to z lednového průzkumu pro portál Sportvokoli.cz, sdělila ČTK mediální zástupkyně Michaela Vrbová. Týdenní jarní prázdniny začnou v některých částech ČR v pondělí, jejich cyklus potrvá do 17. března.