Praha není pro Pražany! Desítky lidí protestovaly u Hradu proti kontrolám

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Necelé dvě desítky lidí se dnes dopoledne sešly na Hradčanském náměstí, aby tam blokovaly bezpečnostní kontroly při vstupu do areálu Pražského hradu. Podle nich jsou neúčinné a neopodstatněné. I s ohledem na to, že zřejmě kvůli vydatnému sněžení přišlo na Hrad méně turistů než obvykle, se kontroly příliš nezpomalily. Akce se zúčastnil i místopředseda Senátu Jiří Růžička (za TOP 09 a STAN) a místostarosta Prahy 6 Jan Lacina (STAN). Kontroly při vstupu do areálu Hradu fungují od roku 2016, od počátku vzbuzují kritiku.