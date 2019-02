Tomáš Klus: Hráli jsme na Hradě a bylo to super. Příští týden budeme hosty u Soukupa

V pátek se na Pražském hradě konal ples! Akci nepořádal přímo prezident Miloš Zeman, ale nadační fond jeho ženy Ivany. Výtěžek z plesu bude rozdělen mezi něj a Nadační fond prezidenta republiky Miloše Zemana. Zájemců bylo tolik, že je museli i odmítat.

Na Hradě se vystřídala celá řada známých umělců, vystoupili například Michal David, Helena Vondráčková, Václav Neckář, Marian Vojtko. Jeden známý zpěvák tu ale chyběl. Tomáš Klus patří mezi kritiky nejen prezidenta, ale i premiéra Andreje Babiše a dalších českých politiků, takže není divo, že jej na akci nikdo nepozval.

Písničkář přesto sepsal text, ve kterém nastínil, jak by to asi na Hradě mohlo vypadal, kdyby tam zahrál. „Včera jsme hráli na Hradě a bylo to super. Máme s klukama nové telefony a jak si voláme, je to bomba, protože to rovnou někdo simultánně překládá do čínštiny, což strašně ulehčuje učení. Krtečka už dám v originále,“ uvedl v reakci na kauzu kolem čínské společnosti Huawei.

„Dostali jsme i lístky na Slavii, ale to bych nemohl udělat švárovi, že bych tam šel, tak mě napadlo, že bych je mohl využít jinak a zamířil jsem rovnou za panem Mynářem, kterého miluje moje babička. Nejdříve mě dost vyděsil, páč když jsem mu je podával se slovy “Můžu poprosit podepsat pro Věrku”, poštval na mě Ovčáčka, rychle jsem dodal, “Ona vás nesmírně obdivuje”, štěkot ustal a babička dostala Pro Věrku s láskou,“ rýpnul si Klus kvůli chybějící prověrce hradního kancléře.

„Pan prezident tančil a zpíval, překvapilo mě, že zná i věci z poslední desky, pak, už tradičně, si na přídavek vytleskal svého Žabího krále. Překvapil mě i náš basák Honza, který celý večer hodně sóloval a křičel “Basa TvrdíK muziku”, nikdo jsme mu moc nerozuměli, ale myslím, že za to může ta carská, po které Jenda vždycky vystrkuje pirůžky. Moc se nám všem líbilo, že novináři měli místo staromódních legitimací progresivní rudé náhubky,“ píše dál zpěvák.

„Já osobně jsem konečně pochopil, jak k ničemu jsou všechny ty tajné služby, protože jsem se včera, snad poprvé v životě cítil bezpečně a nehatí mi to ani fakt, že jsme s nástroji první frontu začali stát už minulý týden. Jediné co bych plesu vytknul byl Nejedlý raut a že když jsme chtěli proplatit cesťák, dělali všichni jen ppf..ppf. To je zhruba všechno,“ zahrnul do svého příběhu Klus i ekonomického poradce prezidenta Martina Nejedlého i společnost PPF miliardáře Petra Kellnera.

Rýpnul si také do majitele televize Barrandov Jaromíra Soukupa. „Pro fanoušky ještě dobrá zpráva, že jsme získali příslib soudru, ale kuš, pana Soukupa, že příští týden budeme premiéroví hosté jeho jubilejního třináctého pořadu na Barrandově Eso Jaromíra Soukupa, kde si střihneme feat Kaťuši s Alexandrovci. Mám z toho skoro takovou radost jako z toho, že ze světa, alespoň z toho ČČR ( čínskočeskoruského ) zmizela lež a nastala alternativní pravda,“ dodal ironicky Klus.