Česko přitvrzuje vůči potravinám z Polska: Dovážené hovězí kontrolují hlídky na hranicích

Co si zkontrolovat ve výpisu důchodového účtu, abyste nepřišli o statisíce?

Pojištění proti rakovině: Podle čeho vybírat a na co si dát pozor?

"Společné intenzivní kontroly nákladních vozidel přepravující potraviny u hranic s Polskem budou probíhat určitě tento týden, dál se uvidí. Úkolem policie je vytipování míst, zastavování vozidel, kontrola dokladů řidičů a podobně," sdělil mluvčí krajské policie Jan Čížkovský.

V souvislosti se zásilkami podléhajícími veterinárnímu zákonu celníci v Královéhradeckém kraji kontrolují, zda jsou zásilky nahlášené Státní veterinární správě. Povinnost nahlásit zásilku podléhající veterinárnímu zákonu do systému Státní veterinární správy má příjemce v ČR 24 hodin před dodáním zásilky.

Česká Republika🇨🇿 by měla mimořádným veterinárním opatřením zastavit dovoz masa z Polska! 🐂🐂 Dokud si polská strana neudělá pořádek v jejich systému kontrol!

Vyzvat ať občané toto maso nekupují není dostatečná ochrana českých spotřebitelů. — Marian Jurečka (@MJureka) 2. února 2019

"Přes operační centrum máme do jejich databází přístup. Když při kontrole zjistíme že to nahlášené není, dáváme podnět státní veterinární správě," řekla ČTK mluvčí hradeckého celního ředitelství Jitka Fajstavrová.

Veterináři pak odebrané vzorky prověří na to, zda nebyla zvířata léčena antibiotiky, zda maso vypadá v pořádku a také na výskyt salmonely.

Na hraničním přechodu Dolní Lipka na Orlickoústecku dnes dvě hlídky celníků, policistů a lidí z veterinární správy kontrolují dovoz potravin z Polska. Kontroly začali dělat kvůli kauze týkající se hovězího masa z polské farmy. ČTK to řekl ředitel Krajské veterinární správy Pardubického kraje Josef Boháč. "Kontrolují kamiony z Polska, jestli v nich je hovězí maso. Hlídky odeberou vzorek masa, zkontrolují doklady, když jsou v pořádku, propustíme je dál," řekl.

Výsledky testů budou známé zhruba do dvou dnů. Veterinární správa je zveřejní v souhrnné zprávě do tří dnů, řekl Boháč. Dneškem kontroly nekončí. "Tato akce by měla trvat ještě několik dnů," řekl mluvčí Celní správy pro Pardubický kraj Václav Kánský.

Na Polsko, které patří k předním vývozcům hovězího, se v posledních dnech obrací pozornost kvůli porážkám nemocných krav a obchodování s jejich masem. Z problematických polských jatek, na nichž se porážely nemocné krávy, se v Česku víc než sto kilogramů dostalo ke spotřebitelům, včetně restaurací. Kontroly dováženého masa začaly dnes ještě v Královéhradeckém, Libereckém a Moravskoslezském kraji.