Česká pošta vytočila zákazníky: To je nechutné, chováte se strašně

Podle nových pravidel zaplatí zákazníci za nejmenší balík s hranou do 35 cm 89 Kč, alespoň podle ceníku na stránkách České pošty. Za nejrozměrnější zásilku s hranou do 240 cm se platí 319 Kč. Jenže poslat balík se může prodražit skrze příplatky, které si Česká pošta účtuje.

Jedním z nich je i příplatek za nevhodně zabalenou zásilku. Obzvláštní problémy způsobují černé balíky, kvůli strojovému zpracování zásilek.

Na sociálních sítích se však věci značně podivil jeden ze zákazníků. „Reaguji na vyjádření Vašeho tiskového mluvčího ohledně příplatku za balík v černé krabici. Můžete mi prosím vysvětlit, jaké konkrétní potíže má třídící stroj se čtením adresy z černého podkladu, když na každý balík lepíte bílý štítek s čárovým kódem?“

Dotaz zákazníka bohužel zůstal bez odpovědi.

Jiná zákaznice si na facebookovém profilu doručovatele rovněž stěžovala na zpoplatnění černého obalu, ale také na doporučení zakoupit si vhodný obal na pobočkách České pošty. "Pošta vlastně vyzývá, abychom si navíc koupili jejich předražené obaly, tudíž jednoduše vzato nyní najednou můžeme za odeslání balíku zaplatit dvakrát tolik, než před 1. březnem. No, není to nechutný? Mimo to, včera mi na jiné poště tenhle poplatek za černou folii účtován nebyl. Dnes mi bylo řečeno, že pán z včerejší přepážky si prý tuhle nenaúčtovanou přirážku doplatí sám. Strašný!" napsal naštvaná diskutérka.

Mluvčí České pošty redakci před časem vysvětlil princip celé změny výpočtu ceny balíků. „V praxi to znamená, že cena balíků se nebude počítat podle jejich váhy, ale podle délky nejdelší strany balíku. To umožní zefektivnění procesů v logistické síti a tím dojde ke zkvalitnění našich služeb. Řada balíků touto změnou zlevní a každý si bude moci snáze spočítat jejich cenu,“ uvedl mluvčí Matyáš Vitík.

Jenže pro řadu zákazníků změna kritérií pro výpočet ceny není příznivá. "Gratulace České poště! Doposud mě stálo poslat roličku plakátů "Balíkem do ruky" do hmotnosti 2kg cca 140 Kč, tak po změně cen od 1.3. mě to dneska stálo 228 kaček (hmotnost 470g) :) Fakt supéér!" napsal na FB nespokojený diskutér po návštěvě pobočky České pošty.

Vzhledem k rozvoji internetového obchodu trh s balíkovými službami významně roste. Česká pošta se snaží těmto změnám přizpůsobit. „Česká pošta také zavedla specializované přepážky, kde výdej balíků probíhá přednostně. V tomto trendu chceme pokračovat, protože balíkový trh roste ročně o cca 12 %, kdežto posílání listovních zásilek klesá v průměru o 8 – 10 % ročně,“ sdělil pro EuroZprávy.cz Vitík.