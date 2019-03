Plzeňské DEPO 2015 patřilo sci-fi a fantasy, přilákalo přes 500 lidí

V plzeňském DEPO2015 se dnes sešlo hodně přes 500 příznivců počítačových her, komiksů a takzvaného cosplay, tedy vžívání se do rolí v žánru sci-fi a fantasy. Většině návštěvníků bylo mezi 25 až 35 roky. Co.Con, fanouškovský festival, se konal v Plzni poprvé, na různých místech ČR jsou už několik let. Patronát převzala plzeňská fakulta designu a umění, která má jako jediná v ČR ateliér komiksu.