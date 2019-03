Halík: Gottwald jezdil do Moskvy se učit, jak oponentům „zakroutit krkem“; Šefčovič se přijel učit od Zemana

K návštěvě Šefčoviče na zámku v Lánech před druhým kolem prezidentských voleb na Slovensku, se vyjádřil i kněz, teolog a filozof Tomáš Halík textu „Před slovenskou volbou: Šefčovič učněm Zemana?“, který zveřejnil na svých stránkách.

V něm současnou situaci přirovnává k dění za minulého režimu. „Klement Gottwald jezdil do Moskvy se učit, jak oponentům „zakroutit krkem“; pan Šefčovič přijel do Prahy se učit od Zemana, jak vést kampaň a vyhrát volby. To je znepokojující a varovný signál. Nezapomeňme, že k prvnímu vítězství Zemana nemálo přispěl podlý burcující inzerát, který v den voleb v největším bulvárním listu lživě očernil Karla Schwarzenberga,“ připomíná Halík.

Podle něj se už mnohokrát ukázalo, že vedení Smeru expremiéra Roberta Fica, které pan Šefčovič reprezentuje a které se bojí, že s volbou Zuzany Čaputové přijde na Slovensko kultura práva, je schopné čehokoliv.

„Jakoby nebylo už dost, že z bývalého komunisty, který nedovede vyjmenovat ani polovinu přikázání Desatera, dělají „obránce křesťanských hodnot“ a ze Zuzany Čaputové zneužíváním témat, která nemají s výkonem prezidentské funkce nic společného a o nichž prezident vůbec nerozhoduje (kriminalizace potratů a adopce), dělají zlého Heroda. Fico se už v minulosti – podobně jako Orbán v Maďarsku – snažil korumpovat církev a ochočit si ji pro své politické zájmy,“ varoval.

Narážel tak na fakt, že katolická církev na Slovensku zasáhla do kampaně před prvním kolem přímé volby prezidenta. Trnavský arcibiskup Ján Oroschpři kázání kritizoval kněze za podporu liberální kandidátky Čaputové. Takové chování označil dokonce za hřích.

„Věřím, že Slováci před „katolicismem bez křesťanství“ dají přednost skutečným hodnotám evangelia, jako je spravedlnost a milosrdenství, pravdivost, nenásilí, pomoc pronásledovaným a marginalizovaným, solidární láska a odpovědnost za sociální i přírodní prostředí. Chtěl bych slovenským demokratům vzkázat to, co znělo v obou částech naší kdysi společné vlasti v listopadu 1989: Jsme s vámi, buďte s námi! Slovensko může dát celému středoevropskému prostoru znamení naděje na vítězství práva a demokracie nad populismem,“ vzkázal na Slovensko Halík.