Napadení Kvitové. Žalobce navrhl Žondrovi souhrnný trest kolem 12 let vězení

"Bylo jednoznačně prokázáno přímými a dalšími důkazy, že pachatelem je právě obžalovaný Žondra. Je na místě uznat jej vinným," řekl státní zástupce. Podle něj dva důkazy zcela jednoznačně identifikují Žondru jako pachatele, a těmi jsou výpověď Kvitové a dvě rekognice, na kterých ho poznala jako útočníka. Žondrovu vinu podle něj nepřímo dokazuje i identikit vytvořený po spáchání trestného činu a také pachová identifikace z trička a z mikiny poškozené, která byla pozitivní.

Hrazdira připomněl, že obžalovaný byl v době spáchání trestného činu v podmínce. Přitěžující okolností je podle něj i to, že Žondra spáchal zvlášť závažný zločin opakovaně. Na místě je proto podle státního zástupce uložení trestu v horní polovině trestní sazby, jejíž hranice je zvýšena o třetinu. Navrhl mu trest kolem 12 let ve věznici se zvýšenou ostrahou.

Podle Žondrovy obhájkyně Lucie Janovské Nejedlé státní zastupitelství označilo jen důkazy v neprospěch jejího klienta, důkazy však podle ní hovoří i v jeho prospěch. Hlavní důkazy obžaloby v podobě rekognice obhájkyně označila za nezákonně provedené, nebyly podle ní dodrženy příslušné postupy. Uvedla, že rekognice byla provedena pozdě, mezi druhou a třetí rekognicí byl podle ní navíc krátký časový odstup. Rekognice také mohla být ovlivněna tím, že Kvitová Žondru už dříve poznala na fotografii. Obhájkyně zpochybnila i pachové stopy, pes mohl podle ní reagovat na jiné pachy, třeba na prací prášek, nebo aviváž, oblečení Kvitové také podle ní bylo zajištěno pozdě a tenistka mezi tím přišla do kontaktu se spoustou dalších lidí.

"Nezůstal jediný důkaz, který by prokazoval vinu obžalovaného. Jsou tu naopak další důkazy, které ukazují na jeho nevinu," řekla obhájkyně. Poukázala například na svědectví ze stavby, kde měl být Žondra přítomen. Na kamerových záznamech, na kterých je vidět budova, ve které Kvitová bydlí, navíc není zachycen nikdo, kdo by do domu v ten den vcházel či z něj vycházel. "Záznam z kamerového záznamu žádnou osobu nezachycuje," poukázala obhájkyně. Je tedy otázka, jak se tam pachatel dostal, protože Kvitová jej měla pouštět dovnitř poté, kdy zazvonil. Podle ní jde o důkazní nouzi, Žondra by měl být obžaloby zproštěn.

Žalobce důvěryhodnost svědků ze stavby v Napajedlích na Zlínsku, kde se Žondra podle svého tvrzení v době činu nacházel, už dříve zpochybnil. Svědci vesměs uvedli, že Žondra na stavbě musel být, protože byl kontrolní den. Absolvovali ale společnou schůzku u obhájkyně a státní zástupce uvedl, že by mohli čelit i obvinění z maření spravedlnosti. Obhájkyně k tomu uvedla, že schůzka byla čistě informativní.

Žondra ve své závěrečné řeči opakovaně vinu popřel. Už dříve během dne řekl, že to na něj bylo ze strany policie ušité na míru. "Neměl jsem zapotřebí se jakékoliv trestné činnosti dopouštět. Trestného jednání jsem se nedopustil," uvedl Žondra. Také on poukázal na údajnou nezákonnost provedení rekognice a sporné pachové stopy. Řekl, že kdyby chtěl takto přijít k penězům, jednodušší by bylo jít na vánoční trhy, kde by sebral nějakou kasičku.

Případ opět poutá velký zájem médií, všechna místa v menší soudní síni jsou zaplněná. Předsedkyně senátu Dagmar Bordovská na začátku provedla další listinné důkazy, týkaly se například výpisu telekomunikačního provozu z Prostějova, důkazů z oboru daktyloskopie nebo pachových stop. Další navrhované důkazy soud už neprováděl. Obhajoba navrhovala provedení dalších, například výslech dvou svědků, test na detektoru lži či posudky z biomechaniky.

Žondra se podle žalobce v prosinci 2016 dostal do bytu Kvitové pod falešnou záminkou, že jde na revizi kotle. Napadl ji a vážně pořezal na ruce. Odešel, když mu nabídla 10.000 korun, které si vzal. Momentálně je Žondra ve výkonu trestu kvůli jinému případu, soud mu uložil 2,5 roku vězení za tip lupičům, kteří na jeho základě brutálně přepadli advokáta v Lysicích na Blanensku.

Kvitová u dnešního hlavního líčení přítomna není. V současnosti na turnaji v Miami bojuje o post světové jedničky.