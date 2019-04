Je Světový den porozumění autismu. Svět se zbarví do modra, Česko se připojí

Podobně jako pražské dominanty budou modře nasvícené například také Empire State Building v New Yorku, egyptské pyramidy nebo vyhlídkové kolo London Eye.

Today across the globe it is World Autism Awareness day. People around the world will wear blue in hopes of raising awareness and acceptance.#WorldAutismAwarenessDay #Autism pic.twitter.com/viR6mRR4Sj