Kramný chce obnovu řízení: Někdo manipuloval s důkazy, tvrdí

Kramného nejdříve odsoudil krajský soud v Ostravě, proti jeho rozsudku se odvolal, ovšem verdikt byl následně potvrzen vrchním soudem v Olomouci. Na dovolené v Egyptě měl záměrně zavraždit elektrickým proudem svou manželku a dceru.

Kramný se však stále považuje za nevinného, podle jeho slov by nikdy své rodinně neublížil. Je přesvědčený, že soudy a vyšetřovatelé manipulovali s důkazy.

V aktuálním rozhovoru pro Blesk.cz o svém případu uvedl. "Jen díky mé obhájkyni světlo naděje svítí čím dál silněji, ale snadné to rozhodně není. Podali jsme několik návrhů. Jasně jsme prokázali řadu pochybení, nesrovnalostí, jasných manipulací s důkazy, ale nikoho to nezajímá. Zatím.“

Muž odsouzený za chladnokrevnou vraždu je přesvědčen o tom, že policie a soudní systém je mašinérií, která odsuzuje nevinné. "Jsou tady (ve vězení poz. red.) lidé, kteří svoji vinu nepopírají. Ale těch, kteří tvrdí, že nic neudělali, je taky dost. Netroufnu si odhadnout, kolik vězňů je tady na základě důmyslného vyrábění důkazů ze strany policie, znalců a následné neobjektivnosti soudu. Ale myslím, že jich je dost,“ řekl v rozhovoru Kramný.

Poněkud racionálnější argument představil ve věci srovnání egyptských a českých znalců a vyšetřovatelů. "Lidé na to zapomněli, ale několik týdnů jsem nemohl odletět z Egypta, kde se případ vyšetřoval. Myslíte si, že kdyby tamní policisté a lékaři na něco přišli, že by mě nechali odjet domů? Vždyť záhadná smrt dvou mladých turistek mohla paralyzovat jejich cestovní ruch. Nová zjištění a důkazy ukazují, že se vražda nestala. To jsem říkal od začátku.“