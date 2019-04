Soud osvobodil manažery EGAP. Marně se pídil po tom, co vlastně provedli

U někdejšího generálního ředitele EGAP Plevy dospěl Obvodní soud pro Prahu 1 k závěru, že se skutek popsaný v obžalobě vůbec nestal. Ohledně bývalého obchodního náměstka Skuhry pak konstatoval, že jeho jednání nebylo trestným činem.

"Je otázkou, proč byli z celého představenstva EGAP vybráni pouze dva členové, ačkoliv věc schválilo celé představenstvo. Případně zda tady neměl stát někdo úplně jiný," řekla soudkyně Olga Kalašová. Škodu podle ní mohli státu způsobit i ti, kdo na EGAP kvůli schválení projektu vyvíjeli politické tlaky.

Soudní senát se zastal především Plevy. "Soud se po přečtení obžaloby marně pídil po tom, co je obžalovanému vlastně kladeno za vinu. To, co činil, se v rámci jeho funkce činí. Byl povinen jednat podle toho, na čem se usneslo celé představenstvo," podotkla Kalašová.

Státní zástupce Jiří Pražák tvrdí, že Pleva a Skuhra porušili v roce 2010 při sjednávání pojištění úvěru na výstavbu vietnamské cementárny své povinnosti při správě cizího majetku. V dokumentech pro jednání dozorčí rady EGAP o pojištění úvěru od České exportní banky údajně mazali a zkreslovali informace o rizikovosti projektu. Chtěli prý dosáhnout schválení příslibu uzavření pojistné smlouvy a jejího následného uzavření, protože si byli vědomi toho, že kdyby rada znala všechny okolnosti, příslib by neschválila.

Oba muži dnes u soudu zopakovali, že postupovali standardně. "O schválení tohoto obchodního případu rozhodl stát. Vietnamu tehdy plně důvěřoval a investovat tam chtěl. Tento případ měl všechny předpoklady skončit komerčním úspěchem," prohlásil sedmapadesátiletý Pleva.

"Už to, že stíhání trvá čtyři roky, je velmi neúměrný trest za to, že jsem se snažil naplnit exportní politiku této země, o což jsem byl požádán ministrem průmyslu a obchodu Vladimírem Tošovským z úřednické vlády," doplnil jedenačtyřicetiletý Skuhra.

Pražák odmítl názor, že muži čelí kriminalizaci jen z toho důvodu, že projekt skončil pojistnou událostí. "Případ neměl podporu útvaru analýzy rizik, ale ani obchodního úseku, což bylo zcela mimořádné," zdůraznil v závěrečné řeči. Obhájci obou obžalovaných zase poukazovali mimo jiné na to, že jejich klienti neměli žádný motiv k trestné činnosti a že se špatné vyústění případu negativně podepsalo na výši jejich platů.

Kauza se týká stavby cementárny, jejímž investorem byla vietnamská společnost Phu Son Cement a hlavním dodavatelem česká Inekon Group. Česká exportní banka nakonec z projektu kvůli pochybnostem odešla a úvěr 2,5 miliardy korun investorům poskytla soukromá PPF banka, která si jej pojistila právě u státní EGAP. Projekt však následně zamrzl, když vietnamská strana nedokázala splácet. PPF proto čerpání úvěru zastavila a od EGAP požaduje pojistné plnění celkově v řádu stamilionů korun.

Obvodní soud původně obžalobu vrátil k došetření, protože měl pochybnosti, zda byli muži obžalováni z totožného skutku, z nějž byli původně obviněni. Státní zástupce si však proti tomuto kroku úspěšně stěžoval u nadřízeného soudu. Hlavní líčení pak začalo loni v březnu.