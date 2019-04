České dominikány zasáhl skandál. Mají ve svých řadách sexuální útočníky?

Zahájení světského trestněprávního procesu si podle tohoto prohlášení nepřály samy oběti a nevyžadovaly jej světské právní normy ani tehdejší vnitrocírkevní předpisy. "Nad spáchanými činy vyjadřujeme velkou lítost," stojí v prohlášení, které podepsal dominikánský provinciál Lukáš Fošum.

Pražské arcibiskupství podalo trestní oznámení na kněze, který údajně před lety sexuálně zneužíval tehdy nezletilého Jiřího Kylara, v současné době svinařského zastupitele. Kněz, kterého kardinál Dominik Duka v sobotu odvolal ze služby, svou vinu popírá.

Dnes v rozhovoru s Deníkem N kněz uvedl: "Je to nesmysl. Je to zlá lež, záměrná. Co tím ten člověk sleduje, já netuším." Za nesmyslné označil i to, že by obětí bylo víc. "Prostě pedofilní jsem nebyl," řekl kněz, jehož identita zůstává nezveřejněná. Na Kylara si pamatuje a označuje ho za člověka "trochu psychopatického".

Kylar už dřív uvedl, že se stal obětí zneužívání ve svých 12 letech, vzepřít se dokázal až v dospělosti. Trestní oznámení nepodal, prý si celou věc s knězem vyříkal. Podle Kylara šlo o selhání jednotlivce, které nesouvisí s fungováním církve nebo celibátem. Kylar nyní pomáhá obětem domácího násilí, které se ocitly v podobné situaci.

V tiskové zprávě zaslané ČTK se Kylar pozastavil nad tím, že informace k jeho případu poskytují novinářům církevní hodnostáři, kteří u jeho výpovědi před kolegiem nebyli. Kardinál Dominik Duka podle Kylara dosud případy zneužívání "ostudně bagatelizoval", jeho nynějšímu obratu nevěří. "Po aktuálním vývoji jsem ztratil poslední zbytky důvěry v to, že by Arcibiskupství pražské pod vedením kardinála Duky dokázalo případy zneužívání doopravdy řešit nebo aspoň neubližovat obětem," doplnil.

Kaplan Marek Drábek a soudkyně Diecézního soudu Plzeň Martina Vintrová v pořadu České televize 168 hodin v březnu uvedli, že hovořili s desítkami obětí. Podle Drábka je obětem společný stud a strach, že budou odmítnuti a nebude jim věřeno. Pachatelé jsou podle Vintrové velmi dobří manipulátoři, oběť také velmi často vydírají. Kvůli strachu z pomsty agresora pak oběti zneužití velmi často nenahlásily. Pro oběti, se kterými Vintrová mluvila, bylo důležité, aby někdo uznal, že byly oběťmi, a aby se jim omluvil. Tři z údajných obětí v ČT popsali, že je v dětství zneužili církevní hodnostáři. V té době jim bylo 11, 12 let a 16 let.

Duka ustanovil kolegium prošetřující důvodná nařčení ze zneužívání mladistvých na začátku letošního roku. V lednu českobudějovické biskupství postavilo mimo službu faráře z vikariátu Sušice - Nepomuk na Klatovsku, svůj krok ale neobjasnilo. Podle serveru HlídacíPes bylo důvodem také podezření ze sexuálního zneužívání nezletilých.

Papež František v únoru na závěr vatikánského summitu o ochraně nezletilých označil duchovní zneužívající děti za nástroje satana. Katolická církev bude podle něj tomuto jevu "s nejvyšší vážností" čelit a děti ochrání. Slíbil také, že církev nebude sexuální skandály zamlčovat a vyvine veškeré úsilí, aby byli pachatelé postaveni před soud. Loni v prosinci papež vyzval duchovní, kteří sexuálně zneužívali děti, aby se vydali justici.

Skandály kolem zneužívání dětí a mladistvých katolickými kněžími církví otřásá už několik let. Kritice nebo obvinění, že utajovali rozsah pedofilních skandálů katolické církve nebo přímo kryli pachatele, čelila i řada kardinálů. Někteří byli sami obvinění ze sexuálního zneužívání.