Počasí kosí Česko, na co se zmůže vláda? Ať je léto nebo mráz, pořád se něčemu divíme

Jedna věc je jistá. Dálnice D1 nikdy nebude průjezdná bez problémů. V zimě jsou silničáři překvapeni tím, že sněží a mrzne. Na jaře je zase překvapí, když fouká vítr.

Na jejich obranu by někdo mohl namítnout, že složky integrovaného záchranného systému zakázaly z bezpečnostních důvodů na dálnici jakékoli práce, a proto prakticky nebyla možnost, jak dálnici zprovoznit dříve než po 14 hodinách. Ale co třeba taková prevence? Nemělo by Česko být na silnější vítr připraveno?

Na některé rozmary počasí se připravit nelze. Lze na ně ale pomýšlet v globálu. Američané si sice staví dřevěné domy, které většinou silnému tornádu nebo hurikánu neodolají bez újmy, zároveň s tím ale myslí na bytelné sklepy, evakuační centra a zásoby potravin.

My na tom tak špatně nejsme. Přesto se ale ani Česku rozmary počasí nevyhýbají. Jistě za to můžeme z velké části poděkovat globálnímu oteplování, díky kterému je už nyní jasné, že léto bude horké a sucho zřejmě ještě větší, než loni.

Dá se teplotním změnám přizpůsobit? Z pohledu jednotlivce prakticky bez problému, dokud počasí dovolí vyjít ven, ať už ve svetru a zimní bundě nebo v plavkách. Z pohledu organizačního a státního zřízení se ale ukazuje jistá zkostnatělost celého procesu.

Například v loňském roce způsobilo sucho škody za zhruba deset miliard. Vláda nabídla zemědělcům odškodné ve výši dvou miliard. Když pomineme zjevný nepoměr, zarážející je více samotný fakt, že jde o několikátou kompenzaci v řadě.

Co má vlastně řešit? Prognózy meteorologů jsou jasné, i kdyby se globální oteplování ze dne na den zastavilo, klima se jen tak nevrátí na hodnoty před desítkami let. Bude tedy stát vyplácet kompenzaci rok od roku vyšší? Nebylo by naopak lepší řešit prevenci?

Na té vláda podle dostupných materiálů nějakým způsobem pracuje, minimálně papírově určitě. Chce například kvůli suchu obnovovat rybníky a sázet zeleň. Celý loňský rok také v médiích rezonovaly zprávy o vytvoření komise, která by měla fungovat ve všech krajích. Měla by lidem říci "je sucho" ve chvíli, kdy by bylo sucho. A domluvit jim, aby neplýtvali vodou.

Možná by bylo účinnější zbudovat komisi pro déšť, která by poručila mrakům, aby z nich začalo pršet. Tak či tak by to v současném legislativním procesu zabralo věčnost, stejně jako realizace dalších plánů. A vedro bude mezitím v klidu nadále vysušovat půdu. Vláda bude nadále kompenzovat ztráty zemědělcům. A namrzlá dálnice bude stále překvapovat silničáře.