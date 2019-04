Chřadnoucí Miss? Miloš Zapletal odmítá nabídky, aby soutěž oživil

Jeho nová kniha vyjde na podzim pod názvem Za zády slavných. "Jde o moje zážitky z showbyznysu, protože jsem spolupracoval s mnoha zajímavými lidmi od Karla Kryla přes Marii Rottrovou a Olympic až po Michaela Kocába nebo Bolka Polívku," uvedl.

Od dob, kdy před třiceti lety na trůn první novodobé Miss Československa usedla černovláska z Prešova Ivana Christová, změnila soutěž několikrát majitele. Nyní existují dvě hlavní soutěže ženské krásy - Česká Miss a Miss ČR založená v roce 2010 tehdy pod názvem Miss Face Czech Republic modelkou Taťánou Makarenko.

"Vím, že se Miss rozmnožily a rozmělnily. Před 15 lety se někteří domnívali, že soutěž Miss je výnosný obchod. Ale výsledky to má jen když to člověk, stejně jako kteroukoliv práci, dělá poctivě. Občas mi někdo nabídne, zda bych se k tomu nechtěl vrátit. Samozřejmě jsem to odmítl, protože tahle etapa mého života, i života mojí ženy, která to organizovala se mnou, je za námi," prohlásil Zapletal.

Vzhledem k 30. výročí soutěže se však Zapletal k Miss nakrátko vrátí. V pondělí 8. dubna v Praze pořádá setkání, kterého se zúčastní bývalé účastnice soutěže, někteří porotci jako Ladislav Špaček a účinkující.

Soutěži Miss ČR, kterou od roku 1989 pořádal Zapletal, konkurovala od roku 2005 Česká Miss, kterou pořádala Michaela Maláčová. Zatímco Miss ČR vybírala odborná porota, Českou Miss volili televizní diváci. Zapletal se s Maláčovou soudil kvůli tomu, že pro svou soutěž používá zaměnitelný název Česká Miss, soudy ale rozhodly ve prospěch Maláčové. Nakonec byly soutěže sloučeny a od roku 2011 existuje pouze Česká Miss, která od roku 2014 několikrát změnila majitele. Aktuální ročník pořádá agentura Miss Events. O odvysílání posledního finále již neměla zájem žádná televize.

Nový ročník konkurenční soutěže Miss České republiky začal v březnu. Za soutěží stojí stejný tým, který od roku 2013 organizoval soutěž Miss Léta.

Jeden z bývalých porotců Zapletalovy Miss ČR Ladislav Špaček míní, že "soutěž ztratila prestiž a stala se jenom přehlídkou hezkých tváří". "Miloš (Zapletal) vyzvedl Miss na výsluní společenského uznání a soutěž byla seriózní. Chtěl, aby soutěž pomohla udělat z děvčat ušlechtilé osobnosti. A když se podíváme na historii, tak zjistíme, že se to u řady z nich podařilo. Příkladem jsou Miss World 2006 Taťána Kuchařová nebo Monika Žídková. Soutěž tehdy byla zárukou toho, že děvčata neupadnou v zapomnění čtyři měsíce po finále," konstatoval Špaček.