Strážný zmlátil důchodce v Kauflandu za to, že dostal záchvat. Policie mu nepomohla

Vše se odehrálo v únoru tohoto roku. Starší muž dostal v Kauflandu ve Zlíně diabetický záchvat, strážný si ale zřejmě myslel, že je muž opilec, a proto ho chtěl vyhodit z obchodu.

Namísto pomoci ho navíc pořádně zmlátil, kromě záchvatu si tak z obchodu odnesl i trauma a pohmožděná žebra. Strážný vyvázl s pokutou 1500 korun a o práci přišel.

"Měl jsem hypoglykemický záchvat, byl jsem v ohrožení života. Nepamatuji si, co se se mnou dělalo, jen to, že mě někdo strhl na zem, že mě někdo kopal, to byla strašná bolest, smýkal se mnou po zemi, pak mě vytáhli na lavičku a po chvíli se tam objevili strážníci. Něco spolu diskutovali, já jsem ani nevěděl, jestli je to ochranka. Ten záchvat, to člověk ztratí vědomí, nemůže mluvit, já byl jsem úplně vyřízený," popsal televizi Nova Ladislav.

Strážný chtěl Ladislava z prodejny vyhodit a zkopal ho. Následně na místo přijeli strážníci, ani oni ale Ladislavovi bojujícímu s důsledky záchvatu nezavolali pomoc. Jednoduše ho poslali k doktorovi.

Ladislav se vlastními silami vrátil na lavičku v obchodě a čekal, až se jeho stav zlepší. "Zjistil jsem, že mám klíčky od auta, našel jsem auto a nevím jak, ale dojel jsem domů," dodal.

Bratr ho následně odvezl do nemocnice a přivolal státní policisty, kteří s ním sepsali protokol. V nemocnici strávil několik hodin řadou vyšetření. Následky si nese dodnes.

"Tatínek z toho pořád má trauma, zdá se mu o tom, žebra ho pořád bolí," prozradila televizi dcera napadeného muže. "V noci se kolikrát vzbudím a šrotuje mi, co se vlastně stalo, proč mě někdo tak dotloukl a proč mi nepomohli. Je to hrozné," dodal Ladislav.

"Skutečně došlo k Vámi popsanému politováníhodnému incidentu ojedinělého selhání jednotlivce z externí bezpečnostní služby, který nesprávně vyhodnotil situaci a zareagoval vůči zákazníkovi nepřiměřeně. Na základě incidentu byl z bezpečnostní agentury propuštěn," uvedla mluvčí Kauflandu Renata Maierl.

Policie případ vyhodnotila jako přestupek. To, že muži nepomohla ani přivolaná hlídka strážníků, je ale podle magistrátu v pořádku. Vedení Městské policie Zlín uvedlo, že v dané věci nedošlo k žádnému pochybení hlídky.