Co bude se sochami Janáčka a Špinarové v Ostravě? Radnice je ve složité situaci

Jansa uvedl, že obvod už smlouvu s autorem předjednal. "Očekáváme, že nám vyjde vstříc," uvedl Jansa. Moješčík naopak tvrdí, že oficiálně s ním nikdo nejednal, pouze dostal návrh smlouvy a obvod s ním jedná na dálku. Podle Jansy je nyní složité postup obvodu více konkretizovat.

"Nemůžeme samozřejmě říct komu sochu (Špinarové) prodáme, protože to samozřejmě ani nevíme. Nevíme, kam konkrétně, pokud by se nám nepodařilo sochu prodat, bude umístěna, protože těch variant je více. U sochy Janáčka si dokážu představit, že bude umístěna na nějaké lepší místo jako je parčík," uvedl Jansa.

zdroj: YouTube

Podle něj obvod s autorem jedná o obou sochách zároveň. Jansa přiznal, že bez dohody s Moješčíkem s nimi obvod stejně nemůže manipulovat. "Považujeme to za zásadní pochybení předchozího vedení radnice, protože byly vynaloženy nemalé částky za tyto sochy a opravdu tyhle smlouvy nám neumožňují přemístění, prodej či jiné dispozice," doplnil Jansa.

"Smlouvu jsem nepodepsal na radu právníka a nejen jeho. Ta smlouva je nejasná ohledně toho, co s tím zamýšlí. Není to jednoznačné a něco takového se nedá podepsat," uvedl Moješčík. Podle něj si má rada obvodu ujasnit, co se sochami chce dělat.

"Jestli to chtějí prodat, tak musí být jasné, jakou formou. Otevřít smlouvu je docela hloupost. Město si u mě objednalo sochy, v pořádku bez problémů je převzalo a najednou si to rozmyslí a sochu nechtějí. Je jedno, že tam je jiná garnitura. Ať si nejdřív ujasní, co konkrétního chtějí," řekl Moješčík. Podle něj po něm obvod požaduje, aby mu zcela předal autorské právo. "Ale já se autorského práva vzdávat nebudu," doplnil.

Socha Janáčka byla odhalena v prosinci 2017, socha Špinarové loni v říjnu. Vyvolala ale značnou vlnu kritiky a řada lidí poukazovala na to, že neodráží podobu zpěvačky. Kritizoval ji i syn zesnulé zpěvačky Adam Pavlík. Bývalé vedení obvodu navíc čelilo kritice, že díla zadalo bez soutěže konkrétnímu umělci.