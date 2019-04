Nechuť k cizincům roste. Je jich tu příliš, myslí si velká část Čechů

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Lidí přesvědčených o tom, že v Česku žije příliš cizinců, mírně přibylo. Myslí si to 40 procent lidí, což je proti loňskému roku o pět procentních bodů více. Názory veřejnosti na dlouhodobý pobyt cizinců v zemi se ale nezměnily. Tři čtvrtiny tvrdí, že by cizinci měli v ČR pobývat jen za určitých podmínek, a podle šestiny by jim dlouhodobý pobyt neměl být umožněn vůbec. Bez omezení by je nechalo v zemi pět procent občanů. Vyplynulo to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM).