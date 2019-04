Jakl v RRTV? Je to hanebnost. Postavme se za veřejnoprávní média, volají aktivisté

Iniciativa se raduje z několika událostí, které se v uplynulé době staly. Její zástupci oceňují třeba to, že se zástupcem ombudsmanky nestal Zdeněk Koudelka, že policie zasáhla v Brně a politika ANO obvinila z korupce, nebo že premiér Andrej Babiš pravděpodobně půjde před soud kvůli kauze Čapí hnízdo..Radují se také ze zvolení Zuzany Čaputové novou prezidentskou Slovenska.

„A jedna špatná zpráva. Do Rady pro Rozhlasové a televizní vysílání zvolili poslanci nominanta SPD Ladislava Jakla, který je znám nejen jako spoluautor Klausovy amnestie čile publikující na dezinformačních webech, ale také jako člověk, který otevřeně podporuje zrušení veřejnoprávních médií,“ uvádí jménem skupiny Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář.

Tvrdí, že zvolit někoho takového, aby hlídal ČT a ČRo je jako zvolit „svobodně a demokraticky svobodnou lišku pro dohled nad svobodným kurníkem“. „Je jasné, že je to hanebnost, proti níž se sluší protestovat. Zároveň je však nutno vzít v potaz dalších několik věcí: Jakl již bohužel zvolen byl, a to demokratickým procesem. A RRTV je mediální rada spíše úřednického charakteru, její vliv na veřejnoprávní média je mnohem omezenější než vliv Rady ČT a Rady ČRO,“ vysvětluje Minář.

Ten také poukazuje, že z patnáctičlenné Rady ČT bude do konce roku 2021 vyměněno 10 členů. „Z třináctičlenné RRTV bude do konce roku 2021 vyměněno 9 členů. Asi nejkritičtěji je na tom Rada ČTK. Již nyní je v sedmičlenné radě nominantka SPD a tři nominanti ANO (mezi nimi i normalizační kádr Žantovský). Do konce června však budou vyměněni další tři členové, takže je možné, že se nejvýznamnější tisková agentura v zemi dostane pod vliv ANO + SPD. Není těžké si představit, že to samé může nastat i v ostatních radách (rozhlasová rada už na tom špatně je - a dlouho to tak zůstane),“ varuje mluvčí spolku.

Cíl iniciativy Milion chvilek pro demokracii a jejich příznivců je podle něj jasný. „Především musíme všechny další volby do mediálních rad pečlivě hlídat a již předem vyvíjet na politiky tlak, aby nevolili nepřijatelné kandidáty. Pokud je zvolí, musíme protestovat. Toto si bereme za úkol. Je třeba se však pokusit i o systémové omezení tak obrovského rizika. Proto se obracíme otevřeným dopisem na poslance, aby se zavázali, že nebudou do rad volit lidi, kteří jsou spojeni s dezinformační scénou či rovnou otevřeně požadují zrušení veřejnoprávních médií. Pro závazky plynoucí z tohoto dopisu se pokusíme vyjednat politickou podporu,“ uvádí Minář

Poukazuje na to, že zaručeno není nic, ale podařit se to může, protože zvolení Jakla naštvalo i ČSSD. „Důsledná podpora nezávislosti médií se dostala dokonce i do programového prohlášení vlády. Budeme vyžadovat, aby nezůstalo u prázdných slibů,“ zdůrazňuje Minář, který na příznivce iniciativy apeluje, aby podepsali otevřený dopis nazvaný "Postavte se za média veřejné služby", který je určen poslancům. Zatím jej podepsaly více než tři tisícovky Čechů.

„Pokusíme se udělat vše pro to, aby se politické strany zavázaly ke konkrétním krokům. Pokud bude destrukce mediálních rad pokračovat, budeme chodit protestovat do ulic. Proti stávající podobě veřejnoprávních médií lze mít řadu výhrad. Jisté je však to, že nesmíme dopustit, aby se stala provládní hlásnou troubou či naprosto bezzubou idylkou, v níž není pro kritiku některých politiků místo,“ dodává zástupce iniciativy.