Verdikt v kauze Zadeh by mohl zaznít v roce 2020, soud zatím přehrává odposlechy

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Rozsudek v takzvané daňové kauze podnikatele Shahrama Abdullaha Zadeha by u Krajského soudu v Brně podle předsedy soudního senátu mohl zaznít v závěru roku či v roce 2020. ČTK to dnes řekla mluvčí soudu Eva Angyalossy. V hlavním líčení pokračují výslechy svědků, soud přehrává odposlechy. Termíny jednání hlavního líčení jsou aktuálně rozepsány do konce června. Podnikatel vinu popírá.