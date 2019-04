Výstava 100 let česko-slovenské koruny prodloužena, zájem je mimořádný

Návštěvníci výstavy mohou také zhlédnout repliky panovnických korun zemí bývalého Rakouska-Uherska - svatováclavskou korunu českých zemí, rakouskou korunu a uherskou svatoštěpánskou korunu.

Pro velký zájem bude výstava 100 let česko-slovenské koruny na Pražském hradě prodloužena o dva týdny až do 12. května 2019. # CNB_cz — Česká národní banka (@CNB_cz) 9. dubna 2019

Výstava představuje i řadu platidel, kterými se na území Československa a později České republiky platilo za posledních 100 let. Vystavované předměty pocházející z depotů České národní banky jsou poprvé v takovémto rozsahu prezentovány veřejnosti.

Základní vstupné na výstavu činí 100 Kč, zlevněné vstupné pro děti od 6 do 16 let a pro seniory nad 65 let je 50 Kč, rodinné vstupné je 200 Kč. Pro školní výpravy je vstup 20 Kč na osobu a je možnost využít rezervační systém.