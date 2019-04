Barevné Velikonoce: Pozor na nebezpečné látky v jídle

Podle průzkumu dTestu není potřeba ihned propadat panice. U žádného ze zkoumaných výrobku nebyla zjištěno překročení některého z limitů, který by ohrožoval zdraví. Jenže už jenom vystavení takovéhoto limitu nenasvědčuje, že se může jednat o ne zcela nezávadnou látku.

"Výrobci jsou experty na produkci a prodej, nikoli na výživu. Vyrábějí to, co nejvíce láká, co se prodává. V laboratořích vymýšlejí složení, jejich hlavním cílem je prodat. Nejlépe opakovaně,“ vysvětlila záměr používat chemická barviva v potravinách specialistka na zdravotní prevenci a výživu PharmDr. Margit Slimáková.

Nejkontroverznějšími látkami, které slouží k barvení potravin, jsou tzv. azobariva. Jsou specifikována evropským nařízením č. 1333/2008 a mají potencionálně negativní vliv na aktivitu a pozornost dětí. Na což se podle evropského nařízení musí upozorňovat na obalech potravin.

Konkrétně se jedná o následujíc látky: žluť SY (E 110), chinolinová žluť SY (E 104), azorubin (E 122), červeň allura (E 129), tartrazin (E 102) a ponceau (neboli košenilová červeň A, E 124). Další problematickou látkou mimo azobarviva je i karmín či kyselina karmínová, dříve známá také jako košenila (E 120).

Problematický je i oxid titaničitý používaný k potravinářskému bělení. Ve Francii je považován za škodlivou látku, která může způsobovat předrakovinotvorné stavy a francouzská vláda navrhla jeho zákaz v potravinách od roku 2020.

V cukrářských dekoracích, které hojně používají potravinářské barvy, je zpravidla také přítomen konzervant benzoan sodný. Podle francouzských zjištění může prohlubovat hyperaktivitu dětí.

Přestože se nejedná o zakázané produkty dTest doporučuje omezit spotřebu těchto látek.