V pardubické věznici hořelo, sedm lidí utrpělo zranění

Strážní se nadýchali zplodin, jednomu zdravotníci podali infuzi. Všichni byli převezeni do nemocnic v Pardubicích a Chrudimi. Vážně popáleného vězně lékaři uvedli do umělého spánku a připojili na umělou plicní ventilaci. Vrtulník ho pak přepravil do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, uvedl mluvčí záchranné služby Aleš Malý.

"Hořelo na jedné z cel, několik lidí se při likvidaci požáru nadýchalo kouře a byli na místě ošetřeni. Popálený není v ohrožení života," sdělila Šolcová. Podle nepotvrzených informací hořela matrace na cele.

Policie na místo vyslala hlídky, nicméně uvnitř nebyly. "Celé si to řešila vězeňská služba. Vyžádala si našeho technika, který je na místě. Víc informací zatím nemám," řekla ČTK mluvčí policie Dita Holečková.