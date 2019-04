Těla mrtvých horníků z OKD jsou stále v podzemí. Kdy budou vyproštěna?

Těžební společnost OKD chce do konce týdne provést průzkum části míst v Dole ČSM-Sever ve Stonavě na Karvinsku, kde v prosinci při výbuchu metanu zahynulo 13 lidí. Vyproštění prvních těl devíti mrtvých horníků, kteří jsou ještě pod zemí, očekává na konci dubna. Všechny mrtvé by mohla vyprostit do poloviny května. Novinářům to dnes řekl závodní dolu Kamil Blahut.