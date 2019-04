Útok dvanácti Romů na podnikatele: Svědek popsal brutální napadení, ve vesnici to vře

K útoku došlo 4.4 ve Dvorcích na Bruntálsku. Skupina dvanácti Romů tu napadla a zbila místního podnikatele Martina Teplíka. „Policisté prověřují násilné jednání ze dne 4. 4. 2019 v obci Dvorce, při kterém došlo k jednomu zranění osoby. Policisté zadrželi prozatím tři podezřelé osoby a provádí výslechy zúčastněných osob a další procesní úkony. V obci dělají policisté maximum pro uklidnění situace a zjišťují veškeré okolnosti a skutečnosti celé události,“ informovala po incidentu policie.

Na místo se o tři dny později sjelo asi 150 lidí, kteří demonstrovali před domem romské rodiny. Každá ze stran popisuje incident, který se stal na pozemku zraněného muže, odlišně. Zbití podnikatele předcházela hádka. Romové tvrdí, že muž je rasisticky urážel, podle demonstrantů Romové vyhrožovali podnikateli.

Sám Teplík tvrdí, že on nezačal. „Obcházeli mi tady kolem plotu, tak jsem je okřikl. Nic rasistického. Když jsem viděl, že se vrací taková horda lidí, chtěl jsem zavřít bránu a zapřít ji trámkem. Nestihl jsem to,“ popsal pro iDnes.cz podnikatel, který na facebooku zveřejnil fotky svých zranění.

Na internetu se také objevila výpověď svědka, který uvedl, že viděl, jak útočníci přetlačili napadeného muže a vnikli na jeho zahradu. Ještě předtím podle něj vzali klacky a fošny. Teplík podle svědka spadl a už nedostal šanci vstát, protože jej Romové bili do hlavy, zad i nohou.

Podle něj se do útoku zapojily i děti kolem 13 let a žena, která napadeného kopla do obličeje. „Ještě když odcházeli, tak křičeli, že si máme dávat pozor, co řekneme, že bychom mohli vyhořet a takové podobné řeči,“ uvedl svědek s tím, že se vše semlelo rychle a že útok trval asi jen minutu.

Proti romské rodině, která se do obce přistěhovala necelý týden před incidentem, se podle některých informací postavili i starousedlí místní Romové. Rodina, která má útok na svědomí, už raději vesnici opustila „Ano odjeli jsme, měli jsme strach o děti," uvedla rodina pro server Romea.cz.

Na napjaté situaci se chtějí přiživit extremisté. Do vesnice, kterou teď hlídá policie, se v sobotu sjedou na demonstraci, přes sociální sítě se zároveň svolávají i Romové.