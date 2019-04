Všechny formy tabáku by neměly být zdaněny stejně, říkají experti

Všechny formy tabáku by podle odborníků neměly mít stejně vysokou spotřební daň. Zohledňovat by se měla rizika jejich užívání, nejvyšší daň by měla být u klasických hořících cigaret. Uvedli to dnes na diskusním setkání ThinkTanku Racionální politiky závislostí o minimalizaci rizik užívání tabáku. V minulých dnech ministerstvo financí představilo návrh na zvýšení spotřební daně na tabák.