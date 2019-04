Kraus se rozjel: Skutečně mě to vyděsilo. Na tohle si musíme zvyknout

„Trošku mě vzrušila ta demonstrace za 20 tisíc bytů v Berlíně. Lidé protestují proti tomu, že tam nějaká firma vlastní byty a lidi nemají kde bydlet. To je problém a na demonstraci má každý právo. Ale vzrušila mě věta jednoho z organizátorů, který řekl: Je to třídní boj, ale my jsme ho nezačali,“ shrnoval dění v německé metropoli.

Tato slova se Krausovi skutečně nelíbila, varoval proto, kam až může takové myšlení vést. „To mě skutečně vyděsilo, protože pokud někdy někde začne skutečný třídí boj, je jedno, kdo začal. Já jsem žil 35 let v tom, jak to pak skončí. Takže to mě opravdu vyděsilo,“ přiznal moderátor.

Podle něj dochází ve společnosti k určitému posunu. „Samozřejmě je základním a zásadním lidským právem - a demokratické země se to snaží uplatňovat, že v rámci lidské důstojnosti musí být zajištěno důstojné bydlení. Tedy abychom někdo nezůstali někde na ulici v rámci tíživé situace, která nečekaně vznikne,“ uvedl Kraus.

Varuje ale, že dnes se tento postoj poněkud mění. „Já začínám mít pocit, že se to pomalu přesunuje do toho, že základním lidským právem začíná být byt. Není. A nikdy nebude. Byt je poměrně drahý a náročný statek a v dějinách lidstva nikdy všichni byty neměli. Měli bysme si na to nějak zvyknout,“ vzkazuje všem moderátor.