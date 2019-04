Bývalý soudce Berka je v teplácích. Po téměř 15 letech nastoupil do vězení

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Bývalý ústecký soudce Jiří Berka nastoupil do litoměřické vazební věznice. Je odsouzen za zmanipulované konkurzy na sedm let do vězení.