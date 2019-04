"Přestaňte exhibovat, pohoršujete lidi". Kojící matce v pražské bance vyhrožovali vyvedením, politici zuří

K incidentu došlo ve středu 20. 3. 2019 v pobočce Raiffeisen banky na Václavském náměstí. Maminka vysvětluje, že si přišla na pokladnu vyzvednout peníze. „Problém nastal, když jsem se i s kočárkem začadila do fronty na pokladnu. Dcera má rok, je živá, nejdřív tam trochu chodila kolem, pak chtěla mléko - je stále kojena na požádání,“ vysvětluje paní Lucie, která se se svým příběhem svěřila na facebookové stránce Laktační liga.

„Čekání ve frontě na pokladnu je v podlouhlé chodbě pod schody, otevřené do prostoru s boxy pro klienty s úředníky z jedné strany a z druhé jsou 2 pokladny. Ze strany k boxům jsem měla postavený kočár-golfky, hned vedle mě seděl starší pan - Ind, který byl lehce otočený zády ke mně, dcera mi při kojení seděla na klíně a hlavou v podstatě prs zakrývala a druhý prs jsem měla logicky zahalený. Po pár minutách kojení ke mně přišla ochranka a nahlas, na celou pobočku mě upozornil, abych se okamžitě zahalila, "přestala exhibovat" - prý je to veřejný prostor a já se odhaluju, což je zakázané a mají to uvedeno i v nějakém jejich řádu,“ popisuje matka, co nastalo.

Paní Lucie podle svých slov namítala, že jen kojí a že je částečně schovaná za kočárkem a zahalená svetrem. Člen ochranky nicméně ženu odbyl s tím, že tam už takové případy měli a že jejich paní ředitelka rozhodně takové chovaní nepodporuje. „Ve frontě přede mnou byl ten starší pan z Indie, před ním nějaký postarší pan a mladý muž se skládacím bicyklem, který jediný se mě zastal. Nepomohlo, muž z ochranky mi vyhrožoval, že pokud neodjedu nakojit dceru mimo prostor banky, nechá mě vyvést,“ píše žena, která byla podle svých slov zaskočená.

„Všichni koukali, dcera mě začala rvát, tak jsem ji v mrákotách rychle sbalila i s kočárem a nakojila jsem ji na Jungmannově náměstí,“ popisuje maminka s tím, že se poté do banky vrátila a opět si vystála frontu. „Při odchodu jsem procházela kolem toho "ochrankáře" a klidně jsem mu řekla, že mi to mohl říct úplně jinak, poněvadž to bylo pro mě neskutečně ponižující, řvát takhle na mě před celou pobočkou,“ uvedla. Člen ochranky jí na to ovšem prý odpověděl, že reakce byla úplně adekvátní a správná, protože i některým starším klientům její chování vadilo.

Když začal příspěvek kolovat po sociálních sítích, ozvala se i dotčená banka. „Dobrý den, mrzí nás vzniklá situace. Na našich pobočkách se vždy snažíme vyjít klientům a klientkám vstříc ve všech ohledech. Pokud o podobné záležitosti od maminky víme a požádá nás o zajištění soukromí, není pro nás problém jí nabídnout adekvátní místo podle možností pobočky a s ohledem na ostatní klienty. Děkujeme za pochopení,“ napsala Petra Kopecká, tisková mluvčí Raiffeisenbank.

„Celá situace je velmi nepříjemná a velmi nás mrzí, že k celé události došlo. Naše banka se vždy snaží vytvořit na pobočkách takové prostředí, ve kterém se budou všichni cítit maximálně spokojeně,“ uvedla také mluvčí. „Člen ochranky klientku požádal o zahalení, nikoliv o opuštění pobočky. Určitě se však mohl a měl zachovat lépe a ke kojící ženě vstřícněji. Za jeho chování jsme se již klientce osobním dopisem omluvili,“ dodala Kopecká s tím, že pokud klient není s čímkoliv na pobočce spokojen, má plné právo nechat si zavolat vedoucího pobočky, který situaci vyřeší. To se ale podle ní v tomto případě nestalo.

Příběh kojící maminky vyvolal takovou pozornost, že se k němu vyjádřili i někteří politici. „Omluva je naprosto na místě, protože takové jednání pracovníka ochranky Raiffeisenbank ČR považuji za naprostý úlet. Nakojit dítě, proste dát mu najíst mi přijde jako něco naprosto přirozeného!!

Nezažil jsem žádnou maminku, která by u kojení měla ambici exhibovat! Mít k rodičům, maminkám respekt, úctu, by mělo být něco naprosto přirozeného,“ uvedl na sociálních sítích poslanec KDU-ČSL Marian Jurečka.

Senátor Václav Láska pak poukazuje na fakt, že péče o miminko je velmi náročná věc. „Časově, psychicky i fyzicky. (Tedy i finančně, ale to je jiný příběh). Takže abych ještě rodičovi diktoval kdy a kde může či nemůže krmit svou ratolest, tak to by mě ani ve snu nenapadlo. Problém bude v tom, že já nevidím absolutně žádný rozdíl, jestli tatínek láduje do potomka přesnídávku, nebo maminka ratolest kojí,“ říká politik.

Část populace podle něj ale stále ještě kojení nepovažuje za “normální” věc. „Změnu toho vnímání asi nelze druhým vnutit. Ale určitě by šlo požádat ty z Vás, kterým kojení na veřejnosti vadí, aby projevili alespoň dostatek tolerance. Určitě je pro maminku těžší neustále hledat čas a prostor pro nakojení svého potomka. Pro činnost, kterou děcko potřebuje několikrát denně. Než pro Vás jednou za čas překonat nepříjemné, či divné pocity, které možná v přítomnosti kojící ženy máte. Takže než se stane kojení normální věcí, tak apeluju alespoň na toleranci,“ dodal Láska.