Po mase i zelenina. Další nebezpečné potraviny z Polska v Česku, lidé je mají doma

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) odhalila problémy u čerstvé zeleniny z dovozu, u kterých laboratorní rozbor potvrdil nadlimitní přítomnost pesticidů. Výskyt těchto závažných prohřešků kontroly zjistily v maloobchodní síti, ve velkoobchodě i u dovozců.

Závadné pekingské zelí označené šarží 0901 původem z Polska odebrali inspektoři v brněnském Penny Marketu. Hlávková kapusta byla odebrána z Polska, označení šarže 18.02.2019, byla odebrána v Přelouči v Hradecké ulici 324.

Další šarže závadného pekingského zelí z Polska byla objevena na Masarykově náměstí 13 v Boskovicích. Poslední potravinou jsou fazolové lusky šarže 5126171, jejichž vzorek byl odebrán v Čerozfrucht s.r.o. ve Velké Bystřici.

Zpráva o závadné zelenin přichází ve stejný den, kdy inspektoři upozornili na dvě zásilky kuřecího masa z Polska se salmonelou, které dohromady vážily 540 kilogramů.

Část masa se snědla, část veterináři dohledali. Jedna zásilka kuřecích chlazených čtvrtek putovala do Hradce Králové-Březhradu a poté do stravovacích zařízení v Pardubicích. Druhá, kde byly řízky, pak do skladu firmy Bidfood v Chlumci nad Cidlinou.

V minulém týdnu informovali veterináři o jiné půltunové zásilce řízků z Polska se salmonelou. Maso z ní se dostalo hlavně do stravovacích zařízení. Řízky ze zásilky podle veterinářů dodavatel rozvezl odběratelům a maso bylo zpracováno. Maso pocházelo od polské firmy Dromico a v Česku ho distribuovala firma Astra maso z Nového Bydžova na Královéhradecku.