Krádež bitcoinů za 16 milionů? Kauza Jiřikovského se musí znovu otevřít, nařídil NS

Důvody zásahu Nejvyššího soudu zatím nejsou známé. Podle Angyalossy je Jiřikovský momentálně ve vazbě.

Jiřikovský měl jít do vězení také za prodej drog a nelegální držení zbraní. Hrozil mu trest osm až 12 let. Podle obžaloby od února do listopadu 2013 provozoval internetový obchod Sheep Marketplace, česky Ovčí tržiště. Neveřejný šifrovaný web podle obžaloby umožňoval anonymní nelegální transakce.

Pomocí virtuální měny bitcoin se na tržišti podle státního zastupitelství obchodovalo především s drogami. Z každé platby plynula provize, která podle rozsudku putovala obžalovanému. Krajský soud původně vyčíslil provize v souhrnu na nejméně 842.000 korun, vrchní soud sumu zvýšil na 1,713 milionu korun.

Jiřikovský se podle rozsudku dopustil i rozsáhlé krádeže - jako provozovatel a administrátor obchodu 1. prosince 2013 z více než 5000 adres uživatelů odcizil bitcoiny v hodnotě přes 16 milionů korun a převedl je na svou soukromou bitcoinovou adresu.

Muže původně usvědčil především posudek znalce, podle kterého byl vlastníkem i provozovatelem internetového tržiště právě Jiřikovský. Podle obhajoby ale pro obchodování s drogami nebyly důkazy. Muž popíral i to, že by tržiště provozoval. Zbraně si prý kupoval v domnění, že jde o historické kousky.