Policie dopadla další dívku, která měla napadnout vychovatelku. Po poslední se pátrá

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Policisté dnes zadrželi pátou z šesti dívek z výchovného ústavu v Praze 4, které podezřívají z násilného okradení jedné zaměstnankyně ústavu. Po poslední podezřelé, které je 16 let, vyhlásili pátrání. Podle jejich zjištění by se mohla pohybovat po celém území Česka, především ale v Praze, Tachově, Aši a Rokycanech. ČTK to dnes sdělil policejní mluvčí Jan Rybanský.