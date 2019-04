Pozor na bambusový hrnek z Číny, uvolňuje jedovatý formaldehyd

Hrnek Out of the Blue KG krémové barvy má průměr 9x13 centimetrů. Na vnější straně je dekor s obrázky tukanů, ananasů a listů. Má barevné silikonové víčko a objímku.

Je na něm nalepena etiketa s údaji o dovozci a symboly pro používání výrobku. Uvnitř hrnku je volně uložená papírová etiketa s vícejazyčným upozorněním.

Prodejce Albert výrobek stáhnul z trhu, informovala mluvčí ministerstva Gabriela Štepanyová.