V uzavřené firmě v Chrasti odhaleny nebezpečné chemikálie, likvidace bude nákladná

"V areálu bylo nalezeno pět až deset nádrží o objemu jednoho krychlového metru, plné byly maximálně do poloviny, a také dvě palety s malými baleními. Část látek je stále v originálních obalech, menší množství bylo také rozházené," uvedl Trávníček. Kontrola na místě byla ukončena, nyní si inspekce vyžádala dokumenty k uloženým chemikáliím.

Podle České televize, která na případ upozornila, by měl insolvenční správce objekt zabezpečit a postarat se o nápravu. To by však mohlo být nákladné. "Stát nemůže uvolnit peníze na likvidaci něčeho, co má jiného majitele," uvedl Trávníček.

Firma KM PLus se zabývala výrobou lepidel, tmelů a stáčením chemikálií z větších do menších balení. Vloni policie obžalovala čtyři muže z jejího vedení i dalších společností z poškození zájmů Evropské unie, údajně podvodně získali 16,4 milionu korun. Již předtím finanční úřad vydal na KM Plus zajišťovací příkazy, následkem čehož firma skončila na konci roku 2016 v konkurzu.