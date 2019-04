Deset let od žhářského útoku na Natálku: Jak se změnilo Česko?

V prvním desetiletí 21. století byly žhářské útoky na Romy častější. Policie jich na Opavsku, Bruntálsku a v Ostravě vyšetřovala několik. Nejvážnější byl právě útok ve Vítkově. Podle Vishwanathana ale po něm popularita neonacistů začala v Moravskoslezském kraji klesat. "Ještě v roce 2014 se jim dařilo uspořádat několik větších demonstrací, ale už tehdy zájem veřejnosti neudrželi. V posledních komunálních volbách strany s protiromskou rétorikou neuspěly," řekl. Důvodů vidí několik. Jednak vysoké tresty, které čtyři mladíci David Vaculík, Jaromír Lukeš, Václav Cojocaru a Ivo Müller dostali. "Navíc se projevila velká solidarita s rodinou. Lidé jednoznačně čin odsoudili," řekl. Na pokles protiromských nálad má podle něj vliv i současný vzestup ekonomiky a nedostatek zaměstnanců. "Romové pracují a jsou součástí pracovního trhu," řekl.

Nelidský čin měl i další efekt. Velký mediální ohlas, který kauza vyvolala, pomohl ostravské popáleninové klinice. "Do té doby jsme byli na okraji zájmu veřejnosti i sponzorů. Po příchodu Natálky si lidé uvědomili, že existují nějaké popáleniny. Že i u nás leží děti ve vážném stavu," řekla ČTK přednostka Kliniky popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie Fakultní nemocnice Ostrava Zdenka Němečková Crkvenjaš. A díky sponzorskému daru, který jeden ze sponzorů během mediálního boomu věnoval, byl pořízen první laser na léčbu popálené kůže.

Právě Němečková Crkvenjaš se o léčbu vážně popálené holčičky starala. "Natálka má za sebou řadu operací či procedur s laserem. Další ji ještě čekají. Celkem půjde o desítky zákroků. Opakovat se budou, dokud poroste. Popálená kůže a jizvy nerostou tak rychle jako zbytek organismu," vysvětlila. Dodala, že v případu úspěšné léčby Natálky sehrála svou roli rodina. "V nemocnici dokážeme zvládnout tak 20 procent úspěchu. Zbytek je vždy na rodinách. Na tom, jak dodržují předepsané postupy. Jak se o pacienta starají," řekla. V případě Natálky rodina výrazně pomohla.

Maminka popálené školačky Anna Siváková ČTK řekla, že vzpomínek na osudný den se rodina asi nikdy úplně nezbaví. "Pokoušíme se žít normálním životem, stačí ale jen málo a znovu se nám ta hrůza připomene. Je to jako na kolotoči," svěřila se ČTK. Největší problémy má nyní dvanáctiletá Natálka. "Ve škole má problémy. Nemá kamarády. To ale není vinou popálenin. Je to tím, že je hodně uzavřená a s ostatními dětmi skoro nekomunikuje," uvedla Siváková. Dodala, že tyto problémy řeší s psychologem. "Je to určitě důsledek toho traumatu," řekla.

Před deseti lety žhářský útok otřásl Vítkovem. V poklidném městečku Opavska pravděpodobně málokdo něco takového čekal. Časem se ale život ve městě vrátil do normálních kolejí. "Pro naše občany je to již stará záležitost. Není tématem dne," řekl starosta Pavel Smolka. Dodal, že už krátce po uzavření vyšetřování město nechalo požárem zničený domek strhnout. Dosud se ale nepodařilo vyřešit majetkové vztahy k pozemku, který vlastní šest lidí žijících v Německu.

Na dům číslo 58, stojící na okraji Vítkova, zaútočili tři maskovaní pachatelé krátce před půlnocí v noci z 18. na 19. dubna 2009. Do oken přízemního stavení každý z nich vhodil zápalnou lahev naplněnou benzinem. Pak žháři nasedli do auta, kde čekal jejich komplic. V době útoku bylo uvnitř domu osm lidí. Natálku v kritickém stavu lékaři převezli do nemocnice, kde strávila osm měsíců. Přišla o tři prsty na rukou.

Na stopu útočníků kriminalisty přivedl dobrovolný hasič z Opavska, jenž v osudný den zaslechl telefonát své známé s jedním z pachatelů. V říjnu 2010 padly první tresty. David Vaculík, Ivo Müller a Jaromír Lukeš byli odsouzeni na 22 let vězení, Václav Cojocaru na 20 let. Soud je uznal vinnými z pokusu o vraždu a poškozování cizí věci ve spolupachatelství. Po odvolání pachatelů snížil v březnu 2011 Vrchní soud v Olomouci Müllerovi trest na 20 let, ostatním tresty potvrdil. O propuštění můžou požádat po dvou třetinách trestu.