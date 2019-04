Bodl muže bajonetem, pak mlátil větví. ÚS potvrdil trest za pokus o vraždu

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost Pavla Machaty, kterého justice poslala na 12 let do vězení za pokus o vraždu v pražské zahrádkářské kolonii Višňovka. Majitele chatky, ve které bydlel, bodl v roce 2016 bajonetem do hrudníku. Pak ho podle svědeckých výpovědí ještě kopal a mlátil větví.