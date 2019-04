Začal proces s Nizozemci, kteří napadli číšníka: Kopl jsem ho do obličeje, byl jsem v šoku, tvrdí obviněný

Číšník zůstal po napadení dvou hlavních agresorů ležet v bezvědomí s komplikovanými a tříštivými zlomeninami na hlavě a s krvácením do mozku. Muži sice z místa činu utekli, policisté je po však později dopadli na ryzuňském letišti.

Původně byli dva muži obviněni z těžkého ublížení na zdraví, později ale policie právní kvalifikaci případu zpřísnila. Muži jsou obžalováni také z výtržnictví. Jeden z nich se bude navíc zodpovídat také z pokusu o ublížení na zdraví. Před pražským klubem totiž udeřil do obličeje muže, s nímž se předtím pohádal.

Mužům, kteří svou oběť podle kamerových záznamů brutálně zbili, hrozí deset až 18 let vězení. Třem dalším členům jejich skupinky soud už dříve uložil podmíněné tresty a pětileté vyhoštění z Česka.

Aräsh Nahvi dnes u soudu uvedl, že se jeho přátelé začali hádat s manažerem restaurace a že hádka eskalovala. Nakonec prý manažer jednoho z Nizozemců napadl zezadu. „Já jsem se vrátil a odstrčil jsem manažera pryč, použil jsem k tomu svou nohu. Pak šlo všechno rychle,“ tvrdí.

„Několik lidí, co byli oblečeni jako číšníci, se pralo vedle manažera, cítil jsem, že mě někdo napadl. Nevěděl jsem přesně, kdo co dělá. Bylo tam mnoho křiku, strkání. Pamatuji si, že jsem někoho dvakrát či třikrát kopl do zad. Mé kopy byly nízké intenzity do zadní části, kde se nacházejí žebra. Pak přede mnou najednou někdo spadl. Ten člověk se začal zvedat a já jsem ho kopl do obličeje. Jeden muž nás odstrčil pryč, to byl pro mě konec rvačky,“ cituje z výpovědi obviněného muže Blesk.

Podle něj rozhodně nešlo o úmyslný útoků. „Vím jistě, že jsem na to místo nepřišel, abych se popral. Vzpomínám si, že jsme pak začali opouštět náměstí, ne kvůli tomu, že jsme si uvědomili, co se stalo, ale protože tam byla skupina lidí, která nás honila a křičela, že si nás najdou,“ popsal druhý z bratrů, Armin s tím, že pak měl strach a byl v šoku.

Když pak uviděl video z napadení, sám se prý ani nepoznával. „Ve vězení jsem poprvé viděl video a byl jsem šokován. Vypadalo to tak neskutečně a jinak oproti tomu, co si pamatuji. Nepoznával jsem se na tom videu, vypadal jsem jako robot,“ řekl Aräsh.

Dodal také, že číšníkovi napsal omluvný dopis, ale omluva prý nebyla akceptována. Soud tak požádal, aby se mohl napadenému omluvit přímo. „Cítím se hrozně a zahanben,“ kaje se obviněný. Nabídl prý muži finanční vyrovnání.

U soudu také zaznělo, že napadený číšník téměř po roce od útoku v pořádku. Navíc je na tom prý špatně i psychicky. Číšník žádá po obžalovaných více než 2,6 milionu korun.

Soudní senát v čele s Tomášem Kubovcem naplánoval jednání zatím na tři dny. V pondělí ráno byla soudní síň plná. Kromě českých novinářů byla na místě i zahraniční média, která se o případ zajímají.